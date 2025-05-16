Trump yönetimi finanse ediyordu! VOA’nın 600 personeli işten çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) medya kuruluşunda çalışan yaklaşık 600 kişinin işine son verildi.

VOA'DA 600 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Washington yönetimi tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve çalışan sayısının azaltılması adına atılan adımlar doğrultusunda VOA bünyesindeki gazeteciler bir kez daha hedef alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

PERSONELİN ÜÇTE BİRİ

Trump'ın federal hükümet tarafından fonlanan bazı haber kuruluşlarında çalışan sayısının düşürülmesine yönelik imzaladığı kararname sonrasında VOA'daki toplam personelin neredeyse 3'te 1'ine denk gelen yaklaşık 600 çalışanın görevine son verildi.

E-POSTA'YLA HABER VERDİLER

İşine son verilen çalışanlar işten çıkarıldığına dair e-posta vasıtasıyla bilgilendirildi.

WASHINGTON GENEL MERKEZİ SATIŞA ÇIKARILDI

VOA'nın Washington'daki genel merkezi de dün satışa çıkarıldı.

VOA; Takvim Fotoğraf Arşivi

BÜTÇE VE PERSONEL AZALTMA KARARI

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararı vermişti.

Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansının fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmiş, ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları, 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.

ABD mahkemesi, 22 Nisan'da, Başkan Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Trump yönetiminin bu karara itiraz etmesinin ardından dava, mayıs başında temyiz mahkemesine taşınmıştı.