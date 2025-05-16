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Tiran’da Azerbaycan-Ermenistan zirvesi! Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 6. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi için bulundukları Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bir araya geldi. Görüşmede, Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi sürecinin ele alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 17:13
Tiran’da Azerbaycan-Ermenistan zirvesi! Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 6. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bir görüşme gerçekleşti.

ALİYEV VE PAŞİNYAN BİR ARAYA GELDİ

Ermenistan Bakanlar Kurulu Basın Servisi konuya ilişkin özel bir açıklama yayımladı.

Aliyev ve Paşinyan, Tiran'da, DHAAliyev ve Paşinyan, Tiran'da, DHA

ERİVAN-BAKÜ HATTINDA MUTABAKAT

Görüşmede, Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi sürecinin ele alındığı bildirildi. Taraflar, barış anlaşması metni üzerinde mutabakata varılmasını önemli bir adım olarak değerlendirerek sürecin bu yönde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Aliyev ve Paşinyan, Tiran'da, DHAAliyev ve Paşinyan, Tiran'da, DHA

Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat, Bakü'nün Erivan'a sadece iki şart öne sürdüğünü belirtti:

1. Anayasanın değiştirilmesi ve Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının temel kanundan çıkarılması;

2. AGİT Minsk Grubunun feshedilmesine ilişkin ortak bir itirazda bulunulması konusunda mutabakata varılması.

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