Yunan lobisinden Trump’a mektup! “Türkiye’ye F-35 satmayın” diye yalvardılar

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile iş birliği mesajı verip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırırken Yunan lobisi yeniden harekete geçti. Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis, Trump'a mektup gönderdi ve Türkiye'ye uygulanan yaptırımları desteklemesi çağrısında bulundu.

YUNAN LOBİSİNDEN SKANDAL HAMLE

Larigakis mektubunda, Türkiye'nin S-400 sistemini edinmenin sonuçlarının tamamen farkında olduğunu ancak satın alma işlemine devam ettiğini iddia etti. Türkiye'nin sadece füze sistemini elden çıkararak F-35 programına yeniden katılmasına izin vermenin "füze sistemini satın alma kararının nihayetinde kınanmayacağı mesajını vereceğini" belirtti.

Türkiye'nin S-400 sistemini ABD ile bir pazarlık aracı olarak değil, ABD ve NATO'ya karşı yükümlülüklerine olan bağlılığının bir göstergesi olarak ortadan kaldırması gerektiğini söyleyen Larigakis, "ABD, [Türkiye'yi] ilk etapta yarattığı bir sorunu ele aldığı için ödüllendiremez" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Yunan lobisinin son hamlesinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD'DEN F-35 MESAJI

ABD medyası, geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını belirtmişti.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi ve Türkiye'nin "iyi bir ülke", liderinin de "iyi bir lider" olduğunu söyledi.

HELEN-İSRAİL İTTİFAKI DA HEDEF ALMIŞTI

ABD'deki Yunan lobisi ise Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup olan Helen İsrail İttifakı, Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak yeniden sınıflandırmak için iki partili yasa tasarısı sundu.

Açıkça Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yasa tasarısında, Türkiye'nin Avrupa'ya öncelik vermediği ve Orta Doğu'ya yöneldiği, bu sebeple de Orta Doğu ülkesi olarak sınıflandırılması gerektiği belirtildi.

YUNAN BAŞPİSKOPOSTAN SKANDAL SÖZLER

Pazartesi günü ise Trump Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte, Rumların Bağımsızlık Günü resepsiyonunda "Yunanistan Bağımsızlık açıkça Yunanlıların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyanını kutladı. ABD'de her yıl düzenlenen davette Trump Yunanlar için ilginç sözler sarf ederken. Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ise ABD Başkanını Roma İmparatoru Konstantin'e benzetti ve skandal ifadeler kullandı.