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ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki İsrail Helen İttifakı açıkça Türkiye’yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Türkiye’nin Avrupa’ya öncelik vermediği ve Orta Doğu’ya yöneldiğini söyleyen ittifak, skandal bir hamle yaptı ve Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak yeniden sınıflandırmak için iki partili yasa tasarısı sundu. İttifakın eş başkanları ise küstahlıkta sınır tanımadı ve Başkan Erdoğan’ın hesap vermesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 17:17
ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan

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Türkiye'nin Ukrayna ve Gazze'de ateşkes çabaları, hem Rusya hem Ukrayna ile devam eden ilişkileri ve Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez bir hale gelirken ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir gruptan skandal bir hamle geldi.

ABD Kongre Binası, AAABD Kongre Binası, AA

KONGRENİN KÜÇÜK İTTİFAKI: HELEN İSRAİL

Helen İsrail İttifakı (CHIA) Eş Başkanları Bilirakis ve Schneider,Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak yeniden sınıflandırmak için iki partili yasa tasarısı sundu.

Helen İsrail İttifakı (CHIA) Eş Başkanları Bilirakis ve Schneider,Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak yeniden sınıflandırmak için iki partili yasa tasarısı sundu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüHelen İsrail İttifakı (CHIA) Eş Başkanları Bilirakis ve Schneider,Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi olarak yeniden sınıflandırmak için iki partili yasa tasarısı sundu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HEDEFLERİ TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN

Açıkça Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yasa tasarısında, Türkiye'nin Avrupa'ya öncelik vermediği ve Orta Doğu'ya yöneldiği, bu sebeple de Orta Doğu ülkesi olarak sınıflandırılması gerektiği belirtildi.

AVRUPA NE DİYOR BU İTTİFAK NE DİYOR

Avrupa basını son günlerde Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol oynadığını yazarken Helen İsrail İttifakı ise Türkiye'nin giderek daha fazla Batı karşıtı bir tutum benimsediğini ve Ankara'nın NATO müttefiklerine düşman olduğunu yazdı.

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KÜÇÜK TEMSİLCİ BÜYÜK KÜSTAHLIK

Kongre Üyesi Bilirakis, açıkça Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. "Türkiye uluslararası hukuku takip etme konusunda sürekli olarak tam bir saygısızlık gösterdi" diyen küstah Bilirakis, şu skandal ifadeleri kullandı:

Erdoğan, tehlikeli davranışlarıyla bölgenin istikrarsızlığına katkıda bulunarak, Amerikan çıkarlarına aykırı hareket ediyor. Resmi ABD dış politikasının bu düşmanca rejimin davranışlarının gerçeklerini daha doğru bir şekilde yansıtması ve Erdoğan'ın hesap vermesi zamanı geldi.
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TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI KORKUTTU

Temsilci Schneider ise "Türkiye bir yol ayrımında, ancak Erdoğan seçimini yaptı" dedi ve Türkiye'nin soykırımcı İsrail'e karşı Hamas'a verdiği desteği işaret ederek "Hükümeti Hamas militanlarına ev sahipliği yapıyor, Putin'in savaş makinesini destekliyor ve NATO birliğini engelliyor ancak yine de Batılı bir müttefikin ayrıcalıklarını talep ediyor. Amerikan diplomasisinin Türkiye'nin hala Avrupa'nın bir parçası olduğu iddiasını bırakmasının zamanı geldi." dedi.

Helen Amerikan Liderlik Konseyi İcra Direktörü Endy Zemenides ise "Türkiye net bir seçim yaptı: Artık kendini bir Avrupa ulusu olarak görmüyor ve Batı'nın kararlı bir müttefiki olarak hareket etmiyor" dedi ve skandal ifadelerine şöyle devam etti:

Ancak, ABD diplomatik yapıları uyum sağlamayı başaramadı ve bu da Türkiye'nin artık eylemlerini veya yörüngesini yansıtmayan dış politikamızdaki etkisini korumasına izin verdi. Temsilciler Schneider, Bilirakis, Gottheimer, Malliotakis, Pappas ve Titus, ABD stratejisini gerçeklikle yeniden uyumlu hale getirmek için gerekli bir adım atıyorlar; bu, Türkiye'yi olduğu gibi tanıyan, bir zamanlar umduğumuz gibi değil.
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