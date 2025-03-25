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Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İyi bir ülke lideri de iyi"

Beyaz Saray'da Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı kabul eden ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.

Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 01:23 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 01:23
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi bir ülke lideri de iyi

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump ve Başkan Erdoğan (AA)Trump ve Başkan Erdoğan (AA)

İYİ BİR ÜLKE LİDERİ DE İYİ
Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.

ABD Başkanı Trump (EPA)ABD Başkanı Trump (EPA)

TOM BARRACK KİMDİR?
ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Trump'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack (AA)Trump'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack (AA)

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

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