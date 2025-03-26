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Fransa’da feci kaza! İki gösteri uçağı kafa kafaya çarpıştı

Fransa’da iki gösteri uçağı kafa kafaya çarpıştı. Yedi Alpha jet uçağının katıldığı eğitim uçuşunda jetlerden ikisi çarpıştı. Uçaklardan birinin pilotu kendisini son anda atıp kurtuldu. İşte o anlar…

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 10:56
Fransa’da feci kaza! İki gösteri uçağı kafa kafaya çarpıştı

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Fransa'da 25 Mart Salı günü 113 Nolu Hava Üssü yakınlarında yedi Alpha jet uçağının katıldığı eğitim tatbikatı sırasında iki gösteri uçağı kafa kafaya çarpıştı.

Gösteri jetleri kafa kafaya çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırGösteri jetleri kafa kafaya çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

GÖSTERİ JETLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Hava Kuvvetleri ekibi, her iki pilotun ve bir yolcunun uçaktan atladığını ve "bilinçlerinin açık olduğunu" söyledi.

Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, "Doğu Fransa'da iki Alpha Jet uçağının karıştığı bir kaza meydana geldi. Acil servisler seferber ediliyor." dedi.

Bir görgü tanığı kazayı "Gösteri yapıyorlardı ki uçarken ikisi birbirine dokundu" ifadelerini kullandı.

Gösteri jetleri kafa kafaya çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırGösteri jetleri kafa kafaya çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

PİLOT UÇAKTAN ATLADI

Pilotlardan biri kendini fırlattı ve tam zamanında paraşütü açmayı başardı.

Gösteri jetleri kafa kafaya çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırGösteri jetleri kafa kafaya çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

BİRİ KANALA BİRİ SİLOYA DÜŞTÜ, PARÇALANDI

Uçaklardan birinin Saint-Dizier'deki Calin silolarına çarptığı, diğerinin ise bir kanala indiği tahmin ediliyor.

Görüntülerde uçakların yere çarpmadan önce kısmen parçalandığı görülüyor.

Kazada en az üç kişi yaralandı, pilot ise hastaneye kaldırıldı.

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