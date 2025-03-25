Yunan Başpsikopos’tan Trump’a skandal övgü! Yunan isyanını kutlayıp Konstantin’e benzetti

ABD Başkanı Donald Trump Amerika Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidoforos'u Beyaz Saray'da ağırladı. Elpidoforos ise Trump'a hac hediye ederken ABD Başkanını Roma İmparatoru Konstantin'e benzetti.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidoforos ve ABD Başkanı Donald Trump, AFP

Trump'ı yeni dönemi için tebrik eden Elpidoforos, ABD Başkanına övgüler yağdırdı.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidoforos ve ABD Başkanı Donald Trump, AFP

TRUMP: YUNANLAR SİZİ SEVERİM AMA…"

Trump törende her zamanki konuşmalarından birini yaparken "Yunanlar sizi severim ama bazılarınızı sevmem. Zor insanlar. Bugün başka bir önemli toplantı vardı. Bunun için o toplantıyı iptal ettim. Zor oldu ama bakın sizin için…" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidoforos ve ABD Başkanı Donald Trump, AFP

TRUMP'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Trump'a, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin misyonuna verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Elpidoforos, "Sayın Başkan, tüm Halklar arasında özgürlük ve barışı savunmada dünyaya öncülük ediyorsunuz. Yunanistan'a ve Kıbrıs'ta adalet davasına verdiğiniz destek için size çok minnettarız." İfadelerini kullandı.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidoforos ve ABD Başkanı Donald Trump, AFP

SKANDAL KONSTANTİN BENZETMESİ

Elpidoforos ayrıca "Liderliğiniz sayesinde, Hristiyan inancımızın değerlerini ve İncil'e olan sevgiyi temsil ediyorsunuz. Bana, bugün İstanbul olarak bilinen doğum yerim olan muhteşem Konstantinopolis şehrini kuran ve inşa eden büyük Roma İmparatoru Konstantin'i hatırlatıyorsunuz." şeklinde konuştu ve Trump'ı Konstantin'e benzetti.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpsikoposu Elpidoforos ve ABD Başkanı Donald Trump, AFP

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya katılan önemli konuklar arasında Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Katerina Nassika, Kıbrıs Rum Kesimi Büyükelçisi Evangelos Savvas ve Trump'ın "anketlerde iyi performans gösterdiğini" söylediği Kongre adayı Jimmy Patronis de yer aldı.

ABD'nin Atina Büyükelçisi adayı Kimberly Guilfoyle, Trump'a sahnede eşlik etti ve Yunan-Amerikan ilişkilerine olan bağlılığını vurgulayan bir konuşma yaptı. Trump için "Yunanistan'ı seviyor" diyen Guilfoyle, "Başkan Trump yönetiminde, bir adamın ekonomilerimiz, dini özgürlüğümüz ve Washington ile Atina arasındaki güçlü ittifak için savaştığından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Trump, 25 Mart'ı "Yunan Bağımsızlık Günü: Yunan ve Amerikan Demokrasisinin Ulusal Kutlama Günü" ilan eden bir bildiriyi imzaladı. Bu gelenek, Yunanistan ile ABD arasındaki tarihi bağları onurlandırmak amacıyla her yıl Beyaz Saray'da düzenleniyor.