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Kritik birimin başındaydı: Rus General İgor Kirillov'a scooterlı suikast! Manidar zamanlama

Moskova’nın göbeğinde Rusya'yı sarsan bir suikast gerçekleştirildi. Bir elektrikli scootera yerleştirilen bomba, Rusya’nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov’u hedef aldı. Kremlin’e birkaç kilometre uzaklıktaki saldırının zamanlaması ise dikkat çekti...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:44 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:54
Kritik birimin başındaydı: Rus General İgor Kirillov’a scooterlı suikast! Manidar zamanlama

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    Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı suikastla öldürüldü.

    KIRILLOV'A SCOOTERLI SUİKAST
    Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin'in çok yakın bir bölgede patlayn bomba Rusya'yı karıştırdı.

    SCOOTERA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLADI
    Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ryazan Caddesi'nde bir apartman girişinde el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

    Rus General İgor Kirillov suikastla öldürüldüRus General İgor Kirillov suikastla öldürüldü

    Patlayıcının elektrikli bir scootera yerleştirildiği ifade edilirken, patlama sonucunda Korgeneral Kirillov ve yardımcısının olay yerinde öldüğü bildirildi.

    Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre patlama büyük bir gürültüyle gerçekleşti ve apartman girişi enkaza döndü.

    Olay yerinden gelen fotoğraflarda bina girişinin harabeye döndüğü ve kan izleriyle dolu karın üzerinde iki cesedin yattığı görülüyor.

    Rus General İgor Kirillov suikastla öldürüldüRus General İgor Kirillov suikastla öldürüldü

    KİRİLLOV HEDEFTEYDİ
    Reuters'ta yer alan bilgilere Korgeneral Igor Kirillov'un Ukrayna tarafından uzun süredir hedef alındığı iddia edildi.

    MANİDAR ZAMANLAMA: YASAKLI KİMYASAL SUÇLAMASI
    Dün Ukrayna güvenlik servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna savcıları Kirillov'u Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahları kullanmakla suçladı. Kyiv Independent'a göre bu suçlama gıyabında yapıldı.

    Rus General İgor KirillovRus General İgor Kirillov

    Özellikle Ekim ayında, İngiltere'nin Kirillov ve komutasındaki nükleer koruma birliklerine yaptırım uygulaması da dikkat çekmişti.

    RUSYA SESSİZ!
    Rus yetkililer patlamayla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

    Uluslararası ajanslar tarafından servis görüntülerde, patlama bölgesinin polis tarafından kordon altına alındığını ve soruşturma ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

    RUSYA İÇİN HEM SİYASİ HEM ASKERİ KAYIP
    Rusya'nın önde gelen Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RKhBZ), radyoaktif, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı kritik operasyonlar yürüten özel kuvvetler olarak biliniyor.

    Kirillov'un ölümü, Rusya için hem askeri hem de siyasi anlamda büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

    Olayın ardından Moskova'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve özellikle üst düzey yetkililere yönelik koruma tedbirlerinin yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

    Patlamanın ardında kim ya da kimlerin olduğuna dair soru işaretleri devam ederken, Kremlin'den henüz bir açıklama gelmedi.

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