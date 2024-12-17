Kritik birimin başındaydı: Rus General İgor Kirillov’a scooterlı suikast! Manidar zamanlama

Özellikle Ekim ayında, İngiltere'nin Kirillov ve komutasındaki nükleer koruma birliklerine yaptırım uygulaması da dikkat çekmişti.

RUSYA SESSİZ!

Rus yetkililer patlamayla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Uluslararası ajanslar tarafından servis görüntülerde, patlama bölgesinin polis tarafından kordon altına alındığını ve soruşturma ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

RUSYA İÇİN HEM SİYASİ HEM ASKERİ KAYIP

Rusya'nın önde gelen Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri (RKhBZ), radyoaktif, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı kritik operasyonlar yürüten özel kuvvetler olarak biliniyor.

Kirillov'un ölümü, Rusya için hem askeri hem de siyasi anlamda büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Olayın ardından Moskova'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve özellikle üst düzey yetkililere yönelik koruma tedbirlerinin yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

Patlamanın ardında kim ya da kimlerin olduğuna dair soru işaretleri devam ederken, Kremlin'den henüz bir açıklama gelmedi.