SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Fransa’da siyasi kriz! Meclis’ten kapanmayı önleme hamlesi

Fransa’da Michel Barnier hükümetinin muhalefet tarafından düşürülmesinin ardından siyasi kriz patlak verdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou’yu yeni başbakan olarak atarken yeni hükümet kurma çalışmaları da devam ediyor. Barnier’i başbakanlık koltuğundan indiren 2025 bütçesi krizi de sürüyor. Müzakereler sekteye uğrarken "kapanmayı" önlemek için Ulusal Meclise sunulan özel bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:09
Fransa’da siyasi kriz! Meclis’ten kapanmayı önleme hamlesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fransa'da siyasi kriz devam ediyor. Michel Barnier hükümetinin 2025 bütçesinin belirlenmesinde uzlaşı sağlayamadığı muhalefet tarafından düşürülmesi ve henüz yeni bir hükümet kurulamaması nedeniyle bu konudaki müzakereler sekteye uğrarken "kapanmayı" önlemek için Ulusal Meclise sunulan özel bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

    Fransa'nın yeni başbakanı olarak atanan François Bayrou, AAFransa'nın yeni başbakanı olarak atanan François Bayrou, AA

    BARNIER DÜŞTÜ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ZORA GİRDİ

    Fransa'da Barnier hükümeti 3 aylık görev süresinin ardından 4 Aralık'ta gensoru önergesi ile düşürüldü ve normal koşullarda 31 Aralık'a kadar onaylanması gereken 2025 bütçesi görüşmeleri zora girdi.

    BAYROU'NUN YENİ HÜKÜMETİ

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan atanan François Bayrou'nun ise yeni bir hükümet kurmak için siyasilerle görüşmeleri sürüyor.

    Ancak hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa sahip olmadığı parçalı meclis tablosu dikkate alındığında yeni hükümetin de uzun ömürlü olmayacağı öngörülüyor ve bütçe konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlanmasının da zaman alacağı tahmin ediliyor.

    Fransanın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu!Fransanın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu!

    FRANSA'DA SİYASİ KRİZ

    Ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı siyaset zemininde, bütçenin beklenen tarihte onaylanamayacağı aşikar hale gelirken bu gibi olağandışı durumlarda operasyonlarının bütçe yetersizliği nedeniyle durma tehlikesine karşı hükümete kamu işlerini sürdürme imkanı veren özel bütçe tasarısı, düşürülen kabine tarafından Ulusal Meclise sunuldu.

    Özel bütçe tasarısı 554 sandalyeli mecliste oturuma katılan 481 milletvekilinin desteğini aldı. Tasarının Ulusal Meclisin ardından Parlamentonun üst kanadı Senatoda da onaylanması gerekiyor.

    Macron da istifa edecek mi? Fransa Cumhurbaşkanı beklenen konuşmayı yaptı: Michel Barnier dönemi kapandıMacron da istifa edecek mi? Fransa Cumhurbaşkanı beklenen konuşmayı yaptı: Michel Barnier dönemi kapandı

    Fransa'da Barnier'nin merkez sağcı hükümeti yaklaşık 3 aylık görev süresinin ardından bütçe konusunda uzlaşı sağlanamaması üzerine 331 milletvekilin desteğiyle 4 Aralık'ta düşmüştü.

    Son 3 yılda, 1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık olmak üzere 3 kısa ömürlü hükümetler kurulan ülkede, siyasi krizin "sorumlusu" olarak görülen Macron, merkez sağcı bir diğer isim olan Demokrat Hareketi (MoDem) lideri François Bayrou'yu 13 Aralık'ta başbakan olarak atamıştı. Bayrou yeni hükümetin kurulması için siyasi parti liderleri ile görüşmeleri sürdürüyor.

    Öte yandan kamu borçları ile darda olan Fransa'nın kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 112,4'e, 2025'te ise yüzde 113,8'e yükselmesini bekliyor. Bu oran AB sınırı olan yüzde 60'ın neredeyse iki katına karşılık geliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonun üzerinde seyredecek
    FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    Halkbank
    Arif Güran’ın ilk ifadesinde şüphelendiği amca konuştu: Salim benim babam gibidir!
    Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da!
    Ankara’da kritik görüşme! Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul edecek! Masada Suriye var
    Türk Telekom
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    Kritik birimin başındaydı: Rus General İgor Kirillov’a scooterlı suikast! Manidar zamanlama
    AFAD ekibi Sednaya’da! 43 araç 120 personel
    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 7 imza
    Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiye’ye anahtar vurgusu
    Suriyelilerin ülkelerine dönüşünde 2 aşamalı plan!
    Spor yazarları Galatasaray Trabzonspor maçını yorumladı! Top çizgiyi geçti mi? Penaltı ve kırmızı kart detayı
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu