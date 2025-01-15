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Washington’da YPG/PKK acısı: ABD derin devleti faturayı Biden’a kesti! FETÖ firarisi ile yola çıkanın sonu

Beyaz Saray, seçilmiş Başkan Donald Trump ile yeni bir döneme hazırlanırken ABD derin devleti terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de çıkmaza girmesinin faturasını Joe Biden’a kesti. ABD derin devletine yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Biden’ın göreve gelmeden önce YPG/PKK ile ilgili vaatlerini gerçekleştirmediğini belirtirken Biden’ın vaatlerini ise FETÖ firarisi eski CHP’li Aykan Erdemir ve Türkiye düşmanı Philip Kowalski’nin yaptığına dikkat çekti. Foreign Policy’ye göre Başkan Erdoğan’a hayran olan Trump’ın dönemi Washington’un YPG/PKK’ya desteğinin sonu olacak. İşte Beyaz Saray ile ABD derin devletinin YPG/PKK hesaplaşması…

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:11
Washington’da YPG/PKK acısı: ABD derin devleti faturayı Biden’a kesti! FETÖ firarisi ile yola çıkanın sonu

İÇİNDEKİLER

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    ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da göreve başlamaya hazırlanırken ABD derin devleti terör örgütü YPG/PKK'nın hezimetinin faturasını Beyaz Saray'dan ayrılmasına sayılı gün kalan Joe Biden'a yükledi. ABD derin devletine yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi Biden'ı hedef alırken açıkça YPG/PKK'ya sahip çıkmamasının hesabını sordu.

    Joe Biden, ReutersJoe Biden, Reuters

    SURİYE'DE YENİ DÖNEM TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE

    Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma hevesi kursağında kalan YPG/PKK, Suriye devriminin ardından da büyük darbe aldı. Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Türkiye ile iş birliği içinde olacaklarını her bir açıklaması ile ilan ederken terör örgütlerinin Suriye'yi, Türkiye'ye saldırı aracı olarak kullanmalarına izin vermeyeceğini de açıkça vurguladı.

    Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, ReutersSuriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara, Reuters

    ABD DERİN DEVLETİ FATURAYI BIDEN'A KESTİ

    Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'e destek veren Biden, peşinde bıraktığı yıkımla Beyaz Saray'da son günlerini geçirirken Foreign Policy'den dikkat çeken bir analiz geldi. Terör örgütü YPG/PKK'yı destekleyen yazıları ile bilinen Winthrop Rodgers imzalı analizde, "Kürtler Biden'ın mirasından neden hayal kırıklığına uğradı?" başlığı dikkat çekti. Burada en kritik nokta ise yazının ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Policy'de yayımlanmış olması.

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    HANİ YPG/PKK'YA DESTEK VERECEKTİN?

    Rodgers, "Biden'ın Senato'daki ve başkan yardımcılığındaki Kürt yanlısı geçmişi Beyaz Saray'daki dönemine kadar uzanmadı." ifadelerini kullanırken 2021'de göreve gelen Biden'ın YPG/PKK'ya daha açık destek vadettiğini vurguladı.

    ABD güçleri 9 Ocak 2025'te Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG tarafından kontrol edilen Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde devriye geziyor, AFPABD güçleri 9 Ocak 2025'te Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG tarafından kontrol edilen Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde devriye geziyor, AFP

    FETÖ FİRARİSİ İLE YOLA ÇIKANIN SONU…

    Bu noktada devreye FETÖ firarisi Aykan Erdemir ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen Philip Kowalski giriyor. Eski CHP'li, firari FETÖ'cü Erdemir ve Kowalski, 2020'de Biden'ın seçilmesi halinde "Beyaz Saray'ın en Kürt yanlısı politikacısı" olacağını söylemişlerdi.

    FETÖ'cü Erdemir ve Kowalski, Biden'ın Irak Savaşı'ndaki tavrı ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile ilişkilerinin sözde Kürdistan devletine de destek vereceğini söylemişti.

    Foreign PolicyForeign Policy

    FETÖ'CÜ ERDEMİR VE TÜRKİYE DÜŞMANI KOWALSKİ PATLADI

    Biden'ın 2002'de ABD'nin Irak'ı işgalinden iki yıl önce Erbil'i ziyaret ettiğini ve parlamentoda "Kürtler hakkında sıcak bir konuşma" yaptığını belirten Foreign Policy, yönetime geçtiğinde ise FETÖ'cü Erdemir ve Kowalski'nin öngörülerinin gerçekleşmediğini yazdı.

    Foreign Policy, ABD'deki iç ekonomik ve siyasi krizler, Çin ile rekabet, Ukrayna ve Gazze gibi konular dolayısıyla "Kürtlerden" uzaklaştığını belirtti.

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    CHP'li FETÖ'cü Aykan Erdemir, Biden'a sunulan 'Türkiye' raporu ve Mavi Vatan... İşte kumpasın detayları

    2026 ABD'NİN SON KULLANMA TARİHİ

    2003 Irak işgali sırasında ABD'ye kuzeyden Kerkük ve Musul'a saldırmak için bir platform sağlamıştı. Ancak söz konusu koalisyon, misyonunu 2026 yılına kadar sonlandırmayı planlıyor ve ABD de aynı yılın Eylül ayına kadar Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere Irak'taki tüm üslerdeki mevcut konuşlanmalarını sonlandıracağına söz verdi. Foreign Policy, bölgeye yıllarca askeri destek ve eğitim sağlayan Washington'ın burada nüfuz oluşturamamış olmasının hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekiyor.

    ABD güçleri 9 Ocak 2025'te Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG tarafından kontrol edilen Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde devriye geziyor, AFPABD güçleri 9 Ocak 2025'te Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG tarafından kontrol edilen Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde devriye geziyor, AFP

    TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ: "ÖZERKLİK" OYUNA BÜYÜK DARBE

    YPG/PKK'nın Suriye'de iç savaştan faydalanarak ülkenin kuzeyinde fiili bir özerklik alanı kurduğunu hatırlayan Foreign Policy, buranın Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı giderek daha da kırılgan hale geldiğini belirtti.

    ABD güçleri 9 Ocak 2025'te Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG tarafından kontrol edilen Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde devriye geziyor, AFP ABD güçleri 9 Ocak 2025'te Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG tarafından kontrol edilen Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde devriye geziyor, AFP

    2 BİN ASKER VAR ABD SURİYE'DE ABD ETKİSİ YOK

    ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri olduğunu belirten Foreign Policy, Washington'ın yine de burada etki sağlayamadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

    "TRUMP'IN ERDOĞAN HAYRANLIĞI PKK'YA DESTEĞİN SONU"

    ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Suriye'deki ABD varlığına ilişkin olumsuz görüşü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı, ABD'nin Suriye Kürtlerine verdiği güçlü desteğin sonunun habercisi olabilir.

    DİĞER TÜRKİYE DÜŞMANI DA "ERDOĞAN KAZANAMADI" HEZEYANINDA

    Foreign Policy'de yayımlanan bir diğer yazıda ise Türkiye düşmanlığı ile bilinen Steven A. Cook, Suriye devriminden ve Başkan Erdoğan'ın bölgedeki etkisinden rahatsızlığını gözler önüne serdi.

    Foreign PolicyForeign Policy

    Ankara ve Şam, adım adım özgür Suriye'yi inşa ederken Cook., "Esad'ın gidişini Erdoğan'ın zaferi olarak kutlamak için henüz çok erken" dedi ve Türkiye'nin Suriye'de etkisinin sona ereceğini iddia etti.

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