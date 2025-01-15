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Los Angeles’ın mucize müzesi! Alevler etrafını sardı bir tek o ayakta kaldı

ABD’de günlerdir söndürülemeyen yangınlarda etrafını alevler saran ve buna rağmen hala ayakta kalan bir bina dikkat çekti. Ünlü ressam Vincent van Gogh’un en önemli eserlerinden birinin daha sergilendiği J. Paul Getty Müzesi’nde tek bir eser bile zarar görmedi. Peki müze nasıl oldu da etrafını saran alevlere rağmen ayakta kaldı?

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:44 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 18:27
Los Angeles’ın mucize müzesi! Alevler etrafını sardı bir tek o ayakta kaldı

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    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar bir haftadan uzun süredir söndürülemiyor. Binlerce bina küle dönerken adeta alevlerin kuşatması altında olan J. Paul Getty Müzesi'nin sağlam kalması ise ABD'de gündem oldu.

    J. Paul Getty Müzesi, (Bu fotoğraf Wall Street Journal'dan alınmıştır)J. Paul Getty Müzesi, (Bu fotoğraf Wall Street Journal'dan alınmıştır)

    BİR TEK O BİNA AYAKTA KALDI

    Eski eserlerin bir Roma kır evini andıracak şekilde tasarlanmış bir mekânda sergilendiği Pacific Palisades'teki eski Getty Villası ve Vincent van Gogh'un "Irises" tablosunun sergilendiği, beyaz taştan yapılmış Brentwood'daki yeni Getty Merkezi'nde Yaklaşık 45 müze çalışanı, Getty'nin iki kampüsünü çevreleyen tepedeki onlarca dönümlük alanı devriye gezmek için dönüşümlü, 24 saat esasına göre çalışacak şekilde görevlendirildi.

    J. Paul Getty Müzesi'nde korkutan görüntü! Mucize gerçekleşti!

    Getty'nin 1,8 metreye kadar yaklaşan alevlere rağmen ayakta kalması büyük şaşkınlığa yol açtı.

    J. Paul Getty Müzesi, (Bu fotoğraf Wall Street Journal'dan alınmıştır)J. Paul Getty Müzesi, (Bu fotoğraf Wall Street Journal'dan alınmıştır)

    GETTY MÜZESİ NASIL YANMADI?

    Peki, Getty Müzesi nasıl ayakta kaldı?

    Getty'nin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkenlerden birinin sprikler yani olası bir yangına karşı fıskiye sistemi olduğu düşünülüyor.

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    ALEVLER ETRAFINI SARDI

    Müzenin özellikle bir gece boyunca etrafını saran alevlerden sağ çıkması dikkat çekti. Çevresini saran dönümlerce arazi yanmış ve ağaçlar kavrulmuştu. Ancak binaya en yakın olan bakımlı bahçeler hala yeşildi. 40 bin antikadan oluşan koleksiyon ise bozulmadan kalmıştı.

    Üç gün sonra, bu kez Brentwood yangınının yayıldığı, yaklaşık 11 mil kuzeydoğuda bulunan Getty Center için bir tahliye emri daha geldi.

    Los Angeles, AFPLos Angeles, AFP

    YANGIN NASIL YAYILMIYOR?

    Tesislerin müdürü Mike Rogers, mimar Richard Meier'in merkezi yanmayı önleyecek şekilde tasarladığını söyledi. Duvarları 1,2 milyon fit kare krem rengi traverten taşıyla kaplı ve geniş meydanlarla çevrili, bu da yangının yayılmasını zorlaştırıyor.

    Müzenin arazisi daha dışarıda, diğer yeşilliklerle karşılaştırıldığında çok fazla su emen ve tutuşma olasılıkları daha düşük olan akasya çalıları ve meşe ağaçlarıyla donatılmış. Ağaçların alçak dalları sürekli olarak budanıyor ve çalılar temizleniyor. Rogers, tüm bu seçimlerin müzenin yangın almasını zorlaştırmak için kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.

    Los Angeles, AFPLos Angeles, AFP

    Rogers, müzenin 1997'de açılmasından bu yana, bahçe görevlilerinin, orman yangını uyarısı olduğunda çimleri dönüşümlü bölgelerde ıslatmak için sitenin karmaşık sulama fıskiyeleri ağından yararlandığını söyledi.

    Müze, yangının yaklaşması halinde, merkezin sıradan kiremit yerine kırma taşla kaplı çatılarının da yangının yayılmasını zorlaştıracak şekilde tasarlandığını söyledi. Müzenin her iki yerdeki hava filtreleme sistemleri, duman veya korların havalandırma deliklerinden içeri girmemesi için hava girişlerini basınçlandıracak şekilde değiştirildi. İçeriye, yangının bir galeriden diğerine sızmadan kontrol altına alınabilmesi için tonoz benzeri kapılar eklendi. Her oda son çare olarak baş üstü fıskiyelerle donatıldı.

    Los Angeles, AFPLos Angeles, AFP

    Sanat eserlerinin ise heykeller, fark edilmeyecek şekilde kayacak şekilde tasarlanmış kaideler üzerinde duruyor; bu sayede müze deprem sarsıntılarına maruz kalırsa parçalar devrilme riski taşımıyor.

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