İran’da eğitim uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın kuzeyinde Gilan eyaletinde bulunan Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 3 kişilik mürettebatın öldüğü bildirildi.

İRAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, Reşt kenti yakınlarında eğitim uçağının düşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

3 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Reşt kenti yakınlarında düşen hafif eğitim uçağında, pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu belirtilirken uçağın modeline ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.