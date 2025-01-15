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İran’da eğitim uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde bulunan Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağı düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçakta 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:45
İran’da eğitim uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

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    İran'ın kuzeyinde Gilan eyaletinde bulunan Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 3 kişilik mürettebatın öldüğü bildirildi.

    Düşen eğitim uçağında 3 kişi hayatını kaybetti

    İRAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

    İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, Reşt kenti yakınlarında eğitim uçağının düşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

    3 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

    Açıklamada, Reşt kenti yakınlarında düşen hafif eğitim uçağında, pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu belirtilirken uçağın modeline ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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