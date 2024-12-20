Vladimir Putin’den Beşar Esad’a sığınma için dört şart! Eşi Esma şimdiden bavulu topladı

Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'a sığınma hakkı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı konuşmada henüz devrik lider ile görüşmediğini söyledi. Esad'ın Moskova'da ne yaptığı ise merakla araştırılıyor.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Takvim Fotoğraf Arşivi

ESAD RUSYA'DA NE YAPIYOR?

Beşar Esad'ın Rusya'da nasıl bir hayat sürdüğü merak edilirken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

İddiaya göre Kremlin Beşar Esad'a Rusya'ya sığınması için dört şart öne sürdü. En çok konuşulan iddia ise Beşar'ın eşi Esma Esad'ın boşanma davası...

ESADLAR EV HAPSİNDE

Beşar Esad ve ailesinin şu anda Moskova'da ev hapsinde olduğu belirtildi.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

PUTİN'DEN ESAD'A 4 ŞART

1. Beşar'ın Rus makamlarının ön onayı olmaksızın siyasi faaliyette bulunması veya Moskova'yı terk etmesi kesinlikle yasak.

BİR TEKME DE EŞİ ESMA'DAN

2. Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, Rus mahkemesi aracılığıyla boşanma davası açtı ve Moskova'dan Londra'ya gitmek için izin istedi. Talebi ise halen değerlendiriliyor.

3. Beşar Esad ilgili makamlarca bir karar verilinceye kadar taşınır ve taşınmaz varlıklarına erişmekten veya bunları yönetmekten men edildi. Rusya'daki varlıkları arasında şunlar yer alıyor: 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve Moskova'nın prestijli gökdelen bölgesinde bulunan "Başkentler Şehri" kompleksinde 18 daire.

4. Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a henüz sığınma hakkı verilmedi; talebi inceleniyor.