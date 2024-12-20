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Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı: Gözaltına mı alınacak?

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün sıkıyönetim ilanından bu yana siyasi kriz devam ediyor. Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında yeniden ifade vermeye çağrıldı. İfade vermemeye gitmemesi durumunda Yeol için gözaltı kararı verilmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:37 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:37
Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı: Gözaltına mı alınacak?

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    Güney Kore'de siyasi kriz devam ediyor. Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında yeniden ifade vermeye çağrıldı.

    Güney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Devlet Başkanı Yoon, AAGüney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Devlet Başkanı Yoon, AA

    YOON SUK YEOL İFADEYE ÇAĞRILDI

    Yonhap'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, iş birliği yapmayı reddeden Yoon'u, 25 Aralık Noel günü ifadeye çağırdı.

    Güney Korede sıkıyönetim ilanının hesabı soruluyor: Görevden alınan Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldıGüney Korede sıkıyönetim ilanının hesabı soruluyor: Görevden alınan Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı
    Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının hesabı soruluyor: Görevden alınan Yoon Suk Yeol ifadeye çağrıldı

    AYAKLANMA VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

    Yetkililer, Yoon'a, 25 Aralık'ta yerel saatle 10.00'da Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan CIO binasında sorgulanmak üzere hazır bulunması için tebligat gönderdi. Soruşturma ekibi, Yoon'a yönelik ayaklanma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını inceliyor.

    GÖZALTI İÇİN MAHKEME EMRİ

    CIO, geçerli bir gerekçe olmaksızın çağrıları görmezden gelmeye devam etmesi halinde Yoon'un 48 saate kadar gözaltında tutulması için mahkeme emri çıkarmayı değerlendiriyor.

    Yoon, 15 ve 16 Aralık'ta savcılık tarafından çağrılmasına karşın çeşitli gerekçeler öne sürerek ifade vermeye gitmemişti.

    Güney Kore’de kriz devam ediyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındıGüney Kore’de kriz devam ediyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındı

    YOON SUK YEOL İÇİN AZİL SÜRECİ

    Güney Kore'de devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, Meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

    Azil oylamasının ardından karar, Anayasa Mahkemesine intikal ediyor. Azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenleyen mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

    Anayasa Mahkemesince azline karar verilirse Yoon, 2017'de azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin ardından bu şekilde görevden alınan ikinci devlet başkanı olacak.

    Güney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Devlet Başkanı Yoon, EPAGüney Kore Meclisinde hakkında azil önergesi kabul edilen Devlet Başkanı Yoon, EPA

    GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM KRİZİ

    Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

    Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

    Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

    Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

    Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

    Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

    Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

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