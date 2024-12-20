ABD Suriye’deki sayıyı güncelledi: 900 değil 2 bin asker var

ABD askeri ve YPG'li teröristler (AA)
Ryder, hükümetin kapanması durumunda temel alanlarda Savunma Bakanlığı personelinin aktif olarak çalışmaya devam edeceğini, ancak askeri personele Kongre tarafından yeni fonlar tahsis edilene kadar ödeme yapılamayacağını söyledi.
Asli olmayan alanlardaki askeri teknisyen ve sivil personelin ise ücretsiz izne çıkarılacağını ifade eden Ryder, hükümet kapanmasının Pentagon'da "ciddi kesintilere" neden olacağı uyarısında bulunarak Kongre'yi bütçe üzerinde uzlaşmaya çağırdı.
FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?
Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder (AA)
Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayatı hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.
ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.
Kongre'de her iki parti mensupları 2025 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmak için uğraşıyor.