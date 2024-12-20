ABD Suriye’deki sayıyı güncelledi: 900 değil 2 bin asker var

SURİYE'DE 2 BİN ABD ASKERİ VAR Ryder, "Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

Suriye'deki ABD askeri (AA)

Son haftalarda Suriye üzerine önemli bir ilgi olması nedeniyle ABD asker sayısı bilgisine baktıklarını ve edinilen yeni bilgiyi güncellemek istediklerini öne süren Ryder, ayrıca bu yaklaşık 2 bin ABD askerinin Baas rejiminin devrilmesinden önce orada konuşlandığını savundu.

IRAK'TAKİ ASKER SAYISI KAÇ?



Ryder, Suriye'deki kuvvet artışının ABD'nin DEAŞ'e karşı operasyonlarını güçlendirmek için geçici olarak orada bulundurduğunu iddia ederek, Irak'taki ABD askeri sayısının güncel olup olmadığı yönündeki bir soruya ise "Bu konuda size geri döneyim." diye cevap verdi.