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ABD Suriye'deki sayıyı güncelledi: 900 değil 2 bin asker var

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD ülkede bulundurduğu asker sayısının 900 değil 2 bin olduğunu açıkladı. Aylardır açıklanan asker sayısının doğru olmadığı ortaya çıkarken Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder Irak'taki asker sayısını da bilmediğini itiraf etti.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:59
ABD Suriye’deki sayıyı güncelledi: 900 değil 2 bin asker var

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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

    Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

    SURİYE'DE 2 BİN ABD ASKERİ VAR

    Ryder, "Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor." dedi.

    Suriye'deki ABD askeri (AA)Suriye'deki ABD askeri (AA)

    Son haftalarda Suriye üzerine önemli bir ilgi olması nedeniyle ABD asker sayısı bilgisine baktıklarını ve edinilen yeni bilgiyi güncellemek istediklerini öne süren Ryder, ayrıca bu yaklaşık 2 bin ABD askerinin Baas rejiminin devrilmesinden önce orada konuşlandığını savundu.

    IRAK'TAKİ ASKER SAYISI KAÇ?

    Ryder, Suriye'deki kuvvet artışının ABD'nin DEAŞ'e karşı operasyonlarını güçlendirmek için geçici olarak orada bulundurduğunu iddia ederek, Irak'taki ABD askeri sayısının güncel olup olmadığı yönündeki bir soruya ise "Bu konuda size geri döneyim." diye cevap verdi.

    Donald Trump (AA)Donald Trump (AA)

    ABD, uzun süredir Suriye'de bulunan asker sayısını 900 olarak açıklıyordu.

    FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASINA KARŞI PENTAGON'DAN "CİDDİ KESİNTİ" UYARISI

    ABD'deki bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması durumunda federal hükümetin yarın kapanma ihtimaline karşı da Ryder, durumu yakından izlediklerini ve Pentagon'un önlem olarak gerekli planlamayı yaptığını belirtti.

    ABD askeri ve YPG'li teröristler (AA)ABD askeri ve YPG'li teröristler (AA)

    Ryder, hükümetin kapanması durumunda temel alanlarda Savunma Bakanlığı personelinin aktif olarak çalışmaya devam edeceğini, ancak askeri personele Kongre tarafından yeni fonlar tahsis edilene kadar ödeme yapılamayacağını söyledi.

    Asli olmayan alanlardaki askeri teknisyen ve sivil personelin ise ücretsiz izne çıkarılacağını ifade eden Ryder, hükümet kapanmasının Pentagon'da "ciddi kesintilere" neden olacağı uyarısında bulunarak Kongre'yi bütçe üzerinde uzlaşmaya çağırdı.

    FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

    Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

    Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder (AA)Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder (AA)

    Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayatı hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

    ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

    ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

    Kongre'de her iki parti mensupları 2025 mali yılı bütçesi üzerinde anlaşmak için uğraşıyor.

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