Törenin ardından görev lokasyonuna geçecek Çağrı Bey'e, enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri refakat edecek. Sahada Çağrı Bey'de 180 , destek gemilerinde 60 , kara hizmetlerinde 10 olmak üzere toplam 500 personel dönüşümlü görev yapacak. Operasyonun güvenliği TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan Türk donanma unsurları tarafından sağlanacak.

'OYUN KURUCU VİZYON'

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri enerji alanındaki stratejik işbirliğiyle taçlandırdıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey derin deniz sondaj gemimiz, ülkemizin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere dost ve kardeş ülke Somali sularında göreve başlayacak. Çağrı Bey'in bu tarihi görevi, Türkiye'nin enerjide küresel çapta oyun kurucu ve güçlü bir aktör olma vizyonunun en somut göstergesidir." dedi.

PRUVASI NETA DÜMENİ VİYA

Ortak çalışmanın iki milletin refahına hizmet edeceğini vurgulayan Bayraktar, "Somali ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma, hem iki milletin refahına hizmet edecek hem de ülkelerimiz arasındaki kardeşliği daha da perçinleyecek. Güzel neticeler alma temennisiyle, bu sondaj operasyonunun ülkemize ve Somalili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çağrı Bey gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.