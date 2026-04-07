Türkiye'nin enerji stratejisinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Enerji filosunun en yeni üyelerinden Çağrı Bey, Somali sularında Türkiye'nin hıudut ötesindeki ilk derin deniz aramasını başlatıyor.
DÜNYANIN EN DERİN İKİNCİ KUYUSU… "AİLENİN İLK BEBEĞİ"
Çağrı Bey sondaj gemisi, cuma günü Mogadişu Limanı'na ulaşarak 288 gün sürecek zorlu mesaisine başlıyor. Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıkta bulunan, adını Somali dilinde "ailenin ilk bebeği" anlamına gelen CURAD kelimesinden alan kuyuda toplam 7 bin 500 metre derinliğe inilecek. Deniz tabanından itibaren 4 bin 5 metre kazılacak CURAD-1 kuyusunun, dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor. Operasyon boyunca gemiye Türk donanması eşlik edecek.
ORUÇ REİS VERİ TOPLADI ÇAĞRI BEY KAZACAK
Somali sularındaki sondaj kararı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bölgede 234 gün süren titiz çalışmaları sonucunda alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan uğurlanan Oruç Reis, üç ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda sismik veri topladı.
Elde edilen verilerin analiz edilmesinin ardından rotası belirlenen enerji filosunun yeni üyesi Çağrı Bey, 15 Şubat'ta başladığı 53 günlük seyrini tamamlamak üzere.
MOGADİŞU LİMANI'NDA TARİHİ TÖREN
Çağrı Bey sondaj gemisi için Mogadişu Limanı'nda üst düzey katılımlı tören düzenlenecek. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur katılacak.
ALTAN, KORKUT, SANCAR'DAN DONANMA DESTEĞİ
Törenin ardından görev lokasyonuna geçecek Çağrı Bey'e, enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri refakat edecek. Sahada Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60, kara hizmetlerinde 10 olmak üzere toplam 500 personel dönüşümlü görev yapacak. Operasyonun güvenliği TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan Türk donanma unsurları tarafından sağlanacak.
'OYUN KURUCU VİZYON'
Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri enerji alanındaki stratejik işbirliğiyle taçlandırdıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey derin deniz sondaj gemimiz, ülkemizin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere dost ve kardeş ülke Somali sularında göreve başlayacak. Çağrı Bey'in bu tarihi görevi, Türkiye'nin enerjide küresel çapta oyun kurucu ve güçlü bir aktör olma vizyonunun en somut göstergesidir." dedi.
PRUVASI NETA DÜMENİ VİYA
Ortak çalışmanın iki milletin refahına hizmet edeceğini vurgulayan Bayraktar, "Somali ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma, hem iki milletin refahına hizmet edecek hem de ülkelerimiz arasındaki kardeşliği daha da perçinleyecek. Güzel neticeler alma temennisiyle, bu sondaj operasyonunun ülkemize ve Somalili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çağrı Bey gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.