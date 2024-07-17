MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'a sert tepki: "Fitne çabaları sonuç vermeyecek"

AÇIKLAMASI YALAN VE İFTİRA DOLU Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

FİTNE SOKMAK SURETİYLE SİYASİ KARİYER YAPMA ÇABALARI SONUÇ VERMEYECEKTİR

Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."