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MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'a sert tepki: "Fitne çabaları sonuç vermeyecek"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir." denildi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:43 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:24
MSB’den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’a sert tepki: Fitne çabaları sonuç vermeyecek

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.

MSB'nin açıklamasıMSB'nin açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.

AÇIKLAMASI YALAN VE İFTİRA DOLU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos DendiasYunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

FİTNE SOKMAK SURETİYLE SİYASİ KARİYER YAPMA ÇABALARI SONUÇ VERMEYECEKTİR
Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

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