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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! Kremlin duyurdu: 190 askerin değişimi yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında bir esir takası daha yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da esir tutulan 95 Rus askerinin Moskova'ya verildiğini ve karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir askerin de Kiev’e teslim edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:37 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 16:37
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! Kremlin duyurdu: 190 askerin değişimi yapıldı

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Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıl geride kalırken Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile Rusya arasında toplam 190 esir askerin değişiminin yapıldığını duyurdu.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda Ukrayna'da esir tutulan 95 Rus askerinin Moskova'ya verildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir askerin de Kiev'e teslim edildiği belirtildi.

ARABULUCU BAE

Açıklamada, "Rus askerlerinin esaretten çıkması esnasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askeri personelin, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledileceği aktarıldı.

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