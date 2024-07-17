Soykırımcı İsrail basınında yeni bir iddia: Hamas ile ateşkes görüşmeleri için Tel Aviv’den Kahire’ye gidildi

MISIR, GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E BASKI YAPILMASINI İSTEDİ

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati

Mısır ile Avrupa Birliği ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Mısır-AB Yatırım Konferansı'nda elde edinilen kazanımların üzerine bir şeyler konulması konusunda Almanya'nın desteğini beklediklerini ifade eden Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkes için müzakere sürecine verdiği destekten söz etti.

Mısırlı Bakan, "İsrail hükümetine savaşı durdurma ve insani yardımların girişinin sağlanmasıyla alakalı BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulama baskısı yapmanın önemine" dikkati çekti.