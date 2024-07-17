Soykırımcı İsrail basınında yeni bir iddia: Hamas ile ateşkes görüşmeleri için Tel Aviv’den Kahire’ye gidildi

İsrailli müzakere heyetinin Hamas ile Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes teklifi görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirildi.
İsrailli müzakere heyetinin Hamas ile Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes teklifi görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirildi.
İSRAİL MEDYASI DUYURDU
The Times of Israel'in haberine göre, Mısırlı havaalanı yetkilileri, İsrail müzakere heyetinin Kahire'ye vardığını söyledi.
İsrail heyetinin 6 kişiden oluştuğunu belirten yetkililer, heyetteki kişilerin kimliklerine dair ise bilgi vermedi.
Heyetin Hamas ile Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes teklifi müzakereleri için Mısırlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
YİNE ''GÜVENLİ'' DENİLEN NOKTA VURULDU
İsrail ordusunun 13 Temmuz'da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığı iddiasının ardından müzakerelerin zarar göreceği yönünde tartışmalar yaşanmıştı.
Hamas, 90 kişinin öldüğü ve 300 kişinin yaralandığı saldırıda Filistinli liderlerin hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanlarken, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin devam edeceğini açıklamıştı.
MISIR, GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN İSRAİL'E BASKI YAPILMASINI İSTEDİ
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mısır ile Avrupa Birliği ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Mısır-AB Yatırım Konferansı'nda elde edinilen kazanımların üzerine bir şeyler konulması konusunda Almanya'nın desteğini beklediklerini ifade eden Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkes için müzakere sürecine verdiği destekten söz etti.
Mısırlı Bakan, "İsrail hükümetine savaşı durdurma ve insani yardımların girişinin sağlanmasıyla alakalı BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulama baskısı yapmanın önemine" dikkati çekti.
DOLAYLI MÜZAKERE KONUSU
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.
Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.