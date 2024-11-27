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Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya

ABD’nin 47 Başkanı seçilen Donald Trump Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne başkanlık etmesi için Stanford Üniversitesi profesörü Jay Bhattcharaya’yı seçti. Covid 19 pandemisi döneminde karantina ve aşı karşıtı açıklamalarıyla gündem olan ve hatta sosyal medya platformu Twitter’da sansürlenen Bhattcharaya, Sağlık Bakanı adayı olan Robert F. Kennedy Jr ile birlikte çalışacak.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:14 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:23
Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen eski Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeden ekibini belirlemeye devam ediyor. Aşı karşıtı komplo teorileriyle bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı sağlık bakanlığına aday gösteren Trump, Stanford Üniversitesi profesörü ve pandemi dönemindeki karantinaların sert eleştirmeni olan Jay Bhattcharaya'yı Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) başkanlık etmesi için görevlendirdi.

Trump, Stanford Üniversitesi profesörü ve pandemi dönemindeki karantinaların sert eleştirmeni olan Jay Bhattcharaya’yı Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) başkanlık etmesi için görevlendirdi, Takvim ekran görüntüsü Trump, Stanford Üniversitesi profesörü ve pandemi dönemindeki karantinaların sert eleştirmeni olan Jay Bhattcharaya’yı Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) başkanlık etmesi için görevlendirdi, Takvim ekran görüntüsü

KENNEDY JR.'IN YANINA JAY BHATTCHARAYA

Bhattcharaya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F Kennedy Jr. ile iş birliği içinde çalışacak.

COVID 19'DA KARANTİNAYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Bhattcharaya, Covid 19 pandemisi döneminde karantinalara ve aşı uygulamalarına karşı çıkmıştı.

Trump, açıklamasında, hükümet yetkilileri ve kamu sağlığı yetkililerini COVID-19'a yanıt olarak aşırı önlemleri yeniden düşünmeye çağıran açık bir mektuba atıfta bulunarak "Jay, Ekim 2020'de önerilen karantinalara alternatif olan Great Barrington Deklarasyonu'nun ortak yazarlarından biridir" ifadesini kullandı.

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TWITTER'DAN SANSÜR

Twitter, 2022'de yayımlanan "Twitter Files" ifşasına göre, Bhattacharya'yı pandemideki açıklamaları nedeniyle gizlice bir "Trendler Kara Listesi"ne almış ve tweetlerinin trend olmasını engellemişti.

Trump, Jay ve RFK Jr. için "Birlikte, Amerika'nın en büyük sağlık sorunlarının altında yatan nedenleri ve çözümlerini incelerken NIH'i Tıbbi Araştırmalarda Altın Standart haline getirecekler." şeklinde konuştu.

Stanford Üniversitesi'nden hem tıp diplomasına hem de ekonomi doktorasına sahip olan Bhattacharya, Trump'ın adaylığı karşısında onur duyduğunu söyledi ve "Amerikan bilim kurumlarını yeniden güvene layık olacak şekilde reforme edeceğiz ve Amerika'yı yeniden sağlıklı kılmak için mükemmel bilimin meyvelerini kullanacağız!" ifadelerini kullandı.

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20 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Bhattacharya'nın ocak ayından itibaren Cumhuriyetçi çoğunluğa sahip olacak Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

NIH, daha önce Anthony Fauci tarafından yönetilen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Ulusal Kanser Enstitüsü gibi belirli hastalık ve araştırma alanlarına odaklanan 27 kurum ve merkezde yaklaşık 20.000 kişiyi istihdam ediyor.

NIH ayrıca çeşitli koşullarla ilgili araştırmalar için yılda yaklaşık 31 milyar dolarlık fon hibesi veriyor.

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PANDEMİ DÖNEMİNDE FLAŞ SUÇLAMA

Kurum, COVID-19 salgınından önceki aylarda ve yıllarda Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yapılan işlev kazanma araştırmalarına sağladığı finansman nedeniyle Cumhuriyetçi milletvekillerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Fauci ve eski NIH direktörü Francis Collins, ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bilim insanlarının, COVID-19'un kaynaklandığına inanılan Wuhan laboratuvarında virüsleri daha bulaşıcı hale getirmek için modifiye ettiklerine dair herhangi bir bilgileri olduğunu uzun süredir reddediyor.

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