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İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya kucak açan Avrupa bu kez şaşırttı... İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Londra Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, "PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:48
İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

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İngiltere'de polis, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğünün bu sabah Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlediğini açıkladı.

6 GÖZALTI
Terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik yürütülen soruşturmada 23, 27, 31, 56, 59 ve 61 yaşlarında 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

İngiliz polisi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İngiliz polisi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Soruşturma kapsamında Londra'daki 8 adreste de arama başlatıldı, aranan adresler arasında Londra'nın kuzeyindeki Haringey bölgesindeki Kürt Toplum Merkezi de yer alırken polis, toplum merkezindeki incelemenin 2 hafta sürebileceğini bildirdi.

Londra Polisi, aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisini de paylaştı. Arama yapılan bölgelerde polisin ve devriye sayısının artırılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, PKK'yla bağlantılı olduğuna inanılan faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturmanın ardından operasyon yapıldığını bildirdi.

Flanagan, "Umarım yapılan gözaltılar, hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizin, İngiltere veya başka yerdeki topluluklara zarar verdiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur." ifadesini kullandı.

PKK yandaşları Londra sokaklarında yürüdü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)PKK yandaşları Londra sokaklarında yürüdü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"PKK TARAFINDAN HEDEF ALINANLAR BİZİMLE TEMASA GEÇSİN"
Söz konusu operasyonla başta ülkede yaşayan Türk ve Kürt toplumu olmak üzere, herkesi korumanın amaçlandığının altını çizen Flanagan, şunları kaydetti:

"PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır"

Terör örgütü PKK yandaşları Londra sokaklarında yürüdü (2022, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Terör örgütü PKK yandaşları Londra sokaklarında yürüdü (2022, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

PKK YÜRÜYÜŞLERİNE GÖZ YUMULUYOR
Londra polisi terör örgütü yandaşlarını gözaltına alsa da ülkenin her fırsatta PKK'ya göz yumduğu biliniyor. Terör destekçileri defalarca kez Londra sokaklarında örgüt paçavraları ile yürüyüş yaparak Türkiye'ye hedef aldı. İngiltere polisi ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.

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