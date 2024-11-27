İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

"PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu ya da hedef alındığını düşünen herkesi bizimle temasa geçmeye çağırıyorum. Toplum merkezini kapatmanın rahatsızlık verebileceğinin farkındayız. Polisler mümkün olduğunca hızlı çalışacaklar ancak iddialar çok ciddi ve bu nedenle olabildiğince fazla kanıt tespit edip toplama konusunda dikkatli olunmalıdır"

Terör örgütü PKK yandaşları Londra sokaklarında yürüdü (2022, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

PKK YÜRÜYÜŞLERİNE GÖZ YUMULUYOR

Londra polisi terör örgütü yandaşlarını gözaltına alsa da ülkenin her fırsatta PKK'ya göz yumduğu biliniyor. Terör destekçileri defalarca kez Londra sokaklarında örgüt paçavraları ile yürüyüş yaparak Türkiye'ye hedef aldı. İngiltere polisi ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.