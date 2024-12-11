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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken neye uğradığını şaşırdı! Kongre'de şok protesto: "Soykırım bakanı, kanlı Blinken"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisindeki Afganistan oturumunda ABD'nin Gazze'deki İsrail soykırımına verdiği destek nedeniyle sert protestolarla karşılaştı. Göstericiler, "Soykırım bakanı" ve "Kanlı Blinken" sloganlarıyla Blinken’i hedef aldı. Ellerinde Gazze mesajları içeren pankartlar taşıyan protestocular, "Gazze'de çocukları öldürmeyi bırakın" çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:40 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 20:02
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken neye uğradığını şaşırdı! Kongre’de şok protesto: Soykırım bakanı, kanlı Blinken

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7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e destekleriyle bilinen ABD'nin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken Temsilciler Meclisinde düzenlenen Afganistan oturumuna katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kongre'de Gazze protestosu. (AA)ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kongre'de Gazze protestosu. (AA)

KONGRE'DE GAZZE PROTESTOSU
Blinken, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra elinde Gazze ile ilgili mesajın yer aldığı pankartı tutan gösterici, "Soykırım bakanı" ve "Gazze kasabı" sloganları atarak Bakan'ı protesto etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kongre'de Gazze protestosu. (AA)ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kongre'de Gazze protestosu. (AA)

Güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılan göstericinin ardından konuşmasına devam eden Blinken, bir süre sonra bir başka göstericinin protestosuyla karşılaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kongre'de Gazze protestosu. (AA)ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kongre'de Gazze protestosu. (AA)

"Kanlı Blinken" ve "Gazze'de çocukları öldürmeyi bırakın" diye bağıran bu gösterici de güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

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