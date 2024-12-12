Ukrayna ATACMS füzeleriyle saldırdı Rusya açıkladı: Cevapsız kalmayacak

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği duyurdu.

Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA) "6 ADET ATACMS FÜZESİ TESPİT EDİLDİ" Bakanlık açıklamasında, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi" ifadelerine yer verildi.