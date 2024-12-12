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Ukrayna ATACMS füzeleriyle saldırdı Rusya açıkladı: Cevapsız kalmayacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırıda Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle kullanıldığı ve bununla ilgili gerekli adımların atılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 01:38 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 01:38
Ukrayna ATACMS füzeleriyle saldırdı Rusya açıkladı: Cevapsız kalmayacak

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği duyurdu.

Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA)Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA)

"6 ADET ATACMS FÜZESİ TESPİT EDİLDİ"

Bakanlık açıklamasında, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA)Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA)

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." denildi.

Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA)Ukrayna, Rus askeri havaalanına Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdı düzenledi (AA)

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (takvim.com.tr | Arşiv)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (takvim.com.tr | Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

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