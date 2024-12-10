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MİT PKK’yı vurdu ses ABD'den geldi: Beyaz Saray'dan teröristlere destek açıklaması

Beyaz Saray, Türkiye'nin terörle mücadele hakkını kabul ettiğini belirtirken, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğinin DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle süreceğini savundu. Kirby, Türkiye ile Suriye'deki gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 21:00
MİT PKK’yı vurdu ses ABD’den geldi: Beyaz Saray’dan teröristlere destek açıklaması

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kamışlı'da gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla, Esad rejiminden kalma füze, ağır silah ve mühimmatları kaçırmaya çalışan PKK/YPG terör örgütüne ait bir konvoya darbe indirdi. Operasyonda, 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edilirken, teröristlere yönelik önemli bir darbe vuruldu.

Öte yandan, teröristlere silah desteği sağlayan ABD, iş birliğini sürdüreceklerinin sinyalini verdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans aracılığıyla düzenlediği basın brifinginde, Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirirken, ABD'nin terör örgütleriyle olan ilişkilerini de savundu.

Kirby, Türkiye'nin "vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarından koruma hakkına" sahip olduğunu vurgulayarak, NATO müttefiki Türkiye'nin son dönemde bu tür saldırılara maruz kaldığını belirtti. Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik meşru endişelerini kabul ettiklerini ifade eden Kirby, "Türkiye, önemli bir NATO müttefikidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriye'deki gelişmeler ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

ABD YİNE DEAŞ'I BAHANE GÖSTERDİ

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ militanlarının söz konusu olduğunu savundu.

Kirby, "ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li danışman, Münbiç'te Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalara ilişkin olarak, bölgedeki son durumun nasıl olduğunu tam olarak teyit edemeyeceğini ancak hem Türkiye hem de YPG/PKK ile temas halinde olduklarını belirtti.

Kirby, Türkiye ile SMO'nun YPG/PKK'ya yönelik operasyonları dolayısıyla YPG/PKK'nın dikkatinin DEAŞ'la mücadeleden ve halen hapiste olan çok sayıdaki DEAŞ mensubundan dağılmasından da endişe ettiklerini kaydetti.

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