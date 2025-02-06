SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump’tan skandal açıklama: Gazze ABD’ye teslim edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında skandal bir Gazze açıklaması yaptı. Trump "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:13
Trump’tan skandal açıklama: Gazze ABD’ye teslim edilecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında skandal bir Gazze açıklaması yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi insanlar, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, dünya üzerindeki türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri haline gelecek olan şeyin inşasına başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak! Bölgede istikrar hüküm sürecek!!!

    ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ʺGazze ABD'ye teslim edilecekʺ dedi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ʺGazze ABD'ye teslim edilecekʺ dedi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asrın felaketinin 2. yılı! Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
    Depremde ölen annesinin videosunu Reis’e iletin diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek’in Erdoğan sevgisi
    Başka Bir Gün
    İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye’de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?
    Galatasaray’ın Boluspor maçı ilk 11’i belli oldu
    Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: 12 yavrumu kaybettim diyen yaşlı kadından ağıt
    YKS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM AİS ile nasıl başvuru yapılır?
    Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi
    Küçük ülke büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG’yi Fransa da sattı: Macron’dan Şara’ya Paris daveti
    Beyaz Saray’da Trump şaşkınlığı: Gazze planından Pentagon’un bile haberi yok! ABD ordu gönderecek mi?
    Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar
    USAID’e Politico darbe: Demokrat Parti’nin kalesiydi fonu kesiliyor! LGBT skandalı: Bangladeş’ten Guatemala’ya sapkınlara fon
    MSB’den ABD ve İsrail’e tepki: Filistin halkının Gazze’den sürülmesine karşıyız | Teğmenlerin ihracı | Suriye mesajı
    CANLI | Asrın felaketinin 2. yıl dönümü! Takvim.com.tr aktarıyor! Hatay’da neler yapıldı? Kabine dün de sahadaydı bugün de
    Rekabet Kurulu’ndan Sahibinden’e soruşturma! Veri ihlali ve reklam harcamaları...
    Deprem bölgesi iki yılda nereden nereye geldi! İşte o değişim... Adıyaman, Hatay, Malatya...
    Türkiye’nin nüfusu belli oldu! Kaç kadın kaç erkek var? O il zirvede | 40 ilde nüfus düştü
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    17 il sarı alarmda! Meteoroloji’den yeni uyarı: İstanbul’da bugün fırtına ve kar bastıracak!
    CANLI | Asrın felaketinin 2. yıldönümü! Deprem şehitleri anıldı