Trump’tan skandal açıklama: Gazze ABD’ye teslim edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında skandal bir Gazze açıklaması yaptı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek. Filistinliler, Chuck Schumer gibi insanlar, bölgede yeni ve modern evleri olan çok daha güvenli ve güzel topluluklara çoktan yerleştirilmiş olacaklar. Gerçekten mutlu, güvenli ve özgür olma şansına sahip olacaklar. ABD, dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalkınma ekipleriyle birlikte çalışarak, yavaş ve dikkatli bir şekilde, dünya üzerindeki türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri haline gelecek olan şeyin inşasına başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak! Bölgede istikrar hüküm sürecek!!!