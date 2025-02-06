İsveç’teki okul saldırısında kan donduran detay! 3 tüfek bir bıçakla geldi 10 kişiyi öldürüp intihar etti

İsveç'te 11 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Başkent Stockholm'ün 200 km batısındaki Örebro kentinde, 35 yaşındaki Richard Andersson, İsveç'in en kanlı saldırılarından birini düzenledi.

İsveç'te okula saldırı, AA

11 KİŞİ ÖLDÜ

Andersson'un göçmenlerin eğitim gördüğü okula düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

İsveç polisi, saldırgana "büyük bir operasyon" düzenlediklerini ve yerel medyanın "yalnız kurt" olarak adlandırdığı saldırganın intihar ettiğini belirtti.

İsveç'te okula saldırı, AA

3 TÜFEK BİR BIÇAK

Andersson'un ruhsal sağlık sorunları olduğu ve izole bir şekilde hayatını sürdürdüğü belirtildi. Dört tüfek için ruhsatı olduğu belirtilen Andersson'un saldırı sırasında 3 tüfek ile bıçak taşıdığı belirtildi.

Saldırgan Richard Andersson, AA

ASKERE ALINMADI

Andersson'un pek çok kez askerlik hizmetine alınmak için başvuru yaptığı fakat İsveç UIusal Hizmet Ajansı'nın Andersson'u her seferinde reddettiği ortaya çıktı.

"İNSANLARDAN HOŞLANMIYOR"

Andersson'u tanıyan isimler saldırganın sosyal becerilerden yoksun, yalnız biri olduğunu söylerken bir arkadaşı ise "O gerçekten yalnız biriydi. Eskiden çok takıldığı bir arkadaşı vardı ama şimdi yok. Kendi başına olmak istiyor. İnsanlardan hoşlanmıyor. En azından öyle gibi görünüyor." dedi.