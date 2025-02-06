Beyaz Saray’da Trump şaşkınlığı: Gazze planından Pentagon’un bile haberi yok! ABD ordu gönderecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gazze'de Filistinlileri sürgün edip Gazze'yi ABD'nin devralacağını söylerken Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerini de şaşkına çevirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

BEYAZ SARAY BİLE ŞOKTA! TRUMP'IN ÇIKIŞINI KİMSE BEKLEMİYORDU

ABD gazetesi New York Times, Trump'ın sözleri karşısında Beyaz Saray yetkililerinin dahi şaşkına döndüğünü belirtirken konu hakkında bilgi sahibi olan ve kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan dört kişiye göre Trump yönetimi, "Gazze fikrinin" uygulanabilirliğin incelemek için en temel planlamayı dahi yapmamıştı.

NEW YORK TIMES: İSRAİLLİLERE DE SÜRPRİZ OLDU

New York Times'a göre sadece Amerikalılar telaş içinde değildi. Duyuru, Bay Trump'ın İsrailli ziyaretçileri için de aynı derecede sürpriz oldu. İki yetkiliye göre salı günü ortak basın toplantıları için dışarı çıkmalarından kısa bir süre önce, Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Gazze'nin mülkiyet fikrini duyurmayı planladığını söyleyerek şaşırttı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Reuters

PENTAGON'DA TOPLANTI DAHİ YAPILMADI

Gazze konusunda Dışişleri Bakanlığı veya Pentagon ile hiçbir toplantı yapılmadığı belirtildi. Savunma Bakanlığı, gereken asker sayısı, maliyet tahminleri veya nasıl çalışabileceğine dair bir taslak bile üretmemişti. Peki ABD Gazze'ye asker gönderecek mi?

ABD GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Beyaz Saray, ABD'nin Gazze'ye uzun süreli bir askeri müdahalesi konusundaki korkuları yatıştırmaya çalışarak Donald Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planının mutlaka "karaya asker göndermek" anlamına gelmediğini ileri sürdü.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Reuters

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Basın sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın "ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde tarihi bir teklifte bulunduğunu " ancak "henüz" ABD askerlerini gönderme konusunda "taahhütte bulunmadığını" söyledi.

Leavitt, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Başkan'a, ABD'nin bu yeniden inşa çabasına dahil olması gerektiği çok açık bir şekilde iletildi. Bu, Gazze'ye asker gönderilmesi anlamına gelmiyor. Bu, Amerikan vergi mükelleflerinin bu çabayı finanse edeceği anlamına gelmiyor." dedi.

Leavitt, Gazze yeniden inşa edilirken bölgedeki sakinlerin "geçici olarak başka yere yerleştirileceğini" söyledi.

New York Times ise Beyaz Saray yetkilileri ve İsrailliler de dahil hiç kimsenin Trump'ın salı günü ortaya attığı fikri beklemediğini belirtti. Öyle ki Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, Bay Trump'ın bazı açıklamalarını yumuşatmaya çalıştı.