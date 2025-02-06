Önce Trump sonra Milei! LGBT lobisine darbe üzerine darbe: Translar giremez

ABD Başkanı Donald Trump, LGBT sapkınlığına bir darbe daha vurdu. 47. Başkan çarşamba günü, "transseksüellerin" kadın spor takımlarında yarışmasını yasaklayan yürütme emrini imzaladı ve bir seçim vaadini daha yerine getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP İMZAYI ATTI: SAPKINLAR KADIN SPORLARINDA YARIŞAMAYACAK

Trump'ın imzaladığı yasaya göre cinsiyete dayalı ayrımcılık yapan okullar federal fon alamayacak.

Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'ın Doğu Odası'nda coşkulu bir kalabalığın önünde "Bundan sonra kadın sporları sadece kadınlara özel olacak. Kadın sporlarına karşı savaş bitti." dedi.

LGBT lobisine savaş ilan eden Trump, yasanın "kültürlerini ve yasalarını geri almaya yönelik kapsamlı bir çabanın parçası" olduğunu söyledi.

ABD'DEN SONRA ARJANTİN

Trump'ın ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, EPA

KÜÇÜK YAŞTA CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK YASAK

Arjantin Cumhurbaşkanlığı Ofisinden çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin küçük yaştakilere yönelik cinsiyet değiştirme tedavileri ve ameliyatlarını yasaklama ve trans kadınların kadın hapishanelerinde tutulmasına sınırlama getirme kararı aldığını bildirildi.

TRUMP "YALNIZCA İKİ CİNSİYET VAR" DEMİŞTİ

Başkanlığının ilk gününde Trump, yalnızca iki cinsiyetin var olduğunu ilan eden bir emir imzaladı. Sekizinci gün, Eğitim Bakanlığı, Denver'daki bir okul bölgesinde tüm cinsiyetlere uygun tuvalet nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu. Ve dokuzuncu gün, Trump, öğrencilerin "toplumsal geçiş" yapmasına yardımcı olan öğretmenleri cezalandıran başka bir emre imza attı.