Trump’tan Putin hamlesi: Görüşmek istiyor biz de ayarlıyoruz

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, perşembe günü kendisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme planlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP: PUTİN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Trump, Florida eyaletine bağlı Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle yaptığı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin için "Görüşmek istiyor ve biz de bunu ayarlıyoruz" dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

UKRAYNA SAVAŞI'NI BİTİRME MESAJI

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında "Başkan Putin görüşmek istiyor. Bunu alenen söyledi ve biz bu savaşı bitirmeliyiz. Bu kanlı bir karmaşa" dedi.

Demokrat Başkan Joe Biden yönetimindeki ABD, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 175 milyar doların üzerinde yardım sözü verdi; bu yardımların 60 milyar doları güvenlik yardımına ayrıldı.

Ancak Trump'ın savaşı hızla sona erdirmek istediğini söylemesi üzerine yardımların bu hızda devam edip etmeyeceği belirsiz.

KREMLİN'DEN TRUMP MESAJI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov perşembe günü erken saatlerde Putin'in Trump'ın temas kurma isteğini memnuniyetle karşılayacağını ancak şu ana kadar resmi bir talepte bulunulmadığını söyledi. Peskov, Trump'ın önce göreve başlamasını beklemenin daha uygun olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Trump'ın Rusya ile 34 aydır devam eden savaşın sonucunu belirleyebileceğini ve Putin'i durdurmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

TRUMP SAVAŞI BİTİRECEK Mİ?

Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmesi, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nı sona ereceğine yönelik iddiaları artırdı. Bir yandan ise Kiev'de hızlı bir barış anlaşmasının Ukrayna için yüksek bir bedeli olabileceğine yönelik korkuya da yol açtı.

Trump'ın danışmanları, öngörülebilir gelecekte ülkenin büyük bir bölümünün Rusya'ya devredilmesini öngören savaşı sona erdirme önerileri ortaya attılar.