PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Ahmed el Şara Türkiye'ye mi geliyor? İade-i ziyaret iddiası

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el Şara'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edildi. Şara'nın devlet başkanı olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürülürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da Suriye'ye desteği için teşekkür edeceği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 09:52
Ahmed el Şara Türkiye’ye mi geliyor? İade-i ziyaret iddiası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edildi.

    Suriye'de devrimin ardından yeni yönetim göreve başlarken ülkeye ilk ziyareti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlemişti, ReutersSuriye'de devrimin ardından yeni yönetim göreve başlarken ülkeye ilk ziyareti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlemişti, Reuters

    İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE

    El-Şara'nın devlet başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edilirken "Türkiye'nin verdiği her tür desteğe karşılık bu ziyaretin sembolik olduğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği" ileri sürüldü.

    Kasiyun Dağında acı kahve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şaradan Şam manzaralı sohbetKasiyun Dağında acı kahve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şaradan Şam manzaralı sohbet

    Ziyaretle ilgili Suriye veya Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.

    KASİYUN'DA ACI KAHVE

    Suriye'de devrimin ardından yeni yönetim göreve başlarken ülkeye ilk ziyareti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlemişti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
    DEM Parti’ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı
    Binance
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü! Kundaklama gözaltısı
    Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Avukat açıkladı! Ferdi Tayfur’un kızı mirastan pay alabilecek mi? İzzet Yıldızhan’dan yorum: Babalarının kemikleri sızlar
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Temizlik ücretleri katladı! Beyaz yakalılar canından bezdi! Çözüm yeni model
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel