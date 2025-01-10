Ahmed el Şara Türkiye’ye mi geliyor? İade-i ziyaret iddiası

Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edildi.

Suriye'de devrimin ardından yeni yönetim göreve başlarken ülkeye ilk ziyareti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlemişti, Reuters

İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE

El-Şara'nın devlet başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edilirken "Türkiye'nin verdiği her tür desteğe karşılık bu ziyaretin sembolik olduğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği" ileri sürüldü.

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Ziyaretle ilgili Suriye veya Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.

KASİYUN'DA ACI KAHVE

Suriye'de devrimin ardından yeni yönetim göreve başlarken ülkeye ilk ziyareti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlemişti.