SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi

ABD tarihinin en büyük yangını Los Angeles'ta meydana geldi. Beş kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda kişi ise yaralandı. Öte yandan evleri yangında zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, devam eden yangınlarla etkili bir şekilde mücadele edilemediğini belirterek eyalet ve şehir yönetimini eleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 22:44 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 22:58
ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak yakıp yıkmaya devam ediyor.

    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)

    Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi.

    Aktris Sarah Michelle Gellar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Aktris Sarah Michelle Gellar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "YOLLAR TAMAMEN KİLİTLENMİŞ VE YARDIM EDEN BİR TANE BİLE TRAFİK POLİSİ YOK"
    Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok." yorumunda bulundu.

    Aktör James Wood (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Aktör James Wood (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın 'iklim değişikliği' yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor." ifadesini kullandı.

    Ünlü aktris Sara Foster (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü aktris Sara Foster (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.

    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)

    "İTFAİYE BÜTÇEMİZ BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN KESİLDİ"
    Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.

    Milyarder Rick Caruso (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Milyarder Rick Caruso (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    "3. DÜNYA ÜLKESİ GİBİ"
    Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti.

    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)

    Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.

    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı (AA)

    ÇOK SAYIDA ÜNLÜNÜN EVİ YANGINDA KÜL OLDU
    Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlünün Los Angeles'ın en pahalı bölgelerindeki evlerini kaybettikleri ya da evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldüLos Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti