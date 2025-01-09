ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi

Aktör James Wood (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın 'iklim değişikliği' yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor." ifadesini kullandı.

Ünlü aktris Sara Foster (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.