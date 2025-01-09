ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak yakıp yıkmaya devam ediyor.
ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak yakıp yıkmaya devam ediyor.
Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi.
"YOLLAR TAMAMEN KİLİTLENMİŞ VE YARDIM EDEN BİR TANE BİLE TRAFİK POLİSİ YOK"
Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok." yorumunda bulundu.
Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın 'iklim değişikliği' yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor." ifadesini kullandı.
Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.
"İTFAİYE BÜTÇEMİZ BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN KESİLDİ"
Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.
"3. DÜNYA ÜLKESİ GİBİ"
Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti.
Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜNÜN EVİ YANGINDA KÜL OLDU
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlünün Los Angeles'ın en pahalı bölgelerindeki evlerini kaybettikleri ya da evlerinin zarar gördüğü belirtildi.