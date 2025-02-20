Trump’tan Kiev’e diplomatik füze! Son 48 saatte ne yaşandı? Zelenskiy’e neden öfkeli?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i hedef alan sözleri gündeme damga vurdu. Trump Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'nı başlatmak ve sürdürmekle suçlarken bir yandan da "diktatör" olarak nitelendirdi. Trump'ın Zelenskiy'e yönelik sözleri son iki gündür yaptığı her açıklamada daha da sertleşirken CNN International, son 48 saatte neler yaşandığını yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

CNN İLAN ETTİ: TRUMP ZELENSKİY'DEN YILLARDIR ŞÜPHELENİYOR

Trump'ın dün gece yaptığı açıklamanın münferit bir saldırı olmadığını vurgulayan CNN International, "Trump yıllarca Zelenskiy'e şüpheyle yaklaştı, kararlarını sorguladı" ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN RÜŞVET İDDİASI

Trump, Zelenskiy'nin Joe Biden yönetiminden "rüşvet" aldığını ima etti ve "(Biden) yönetimi bir yıl daha devam etseydi üçüncü dünya savaşına girmiş olurdunuz ve bu şimdi yaşanmayacak" dedi.

Trump'ın Truth Social paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ADIM ADIM ÖFKE

CNN, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik öfkesinin adım adım attığına dikkat çekti. Trump'ın, Zelenskiy'in Ukrayna'daki oy oranının yüzde 4 olduğunu söylemesinin ardından Zelenskiy, Trump'ın dezenformasyon içinde yaşadığını söyledi.

TRUMP ZELENSKİY'E DOĞRUDAN CEVAP VERMEK İSTEDİ

CNN International'a konuşan bir kaynak ise Trump'ın Zelenskiy'e doğrudan cevap vermek istediğini ve bunun ardından Truth Social hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

MIAMI'DEN DİPLOMATİK FÜZE

CNN'in ifadesiyle Trump diplomatik füzeyi Miami'deki golf kulübüne giderken fırlattı e Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." İfadelerini kullandı.