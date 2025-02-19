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ABD'nin diktatör oyunu! Trump Zelenskiy'i suçladı Biden'ın Putin açıklaması gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump devam eden barış müzakereleriyle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sert sözlerle eleştirdi. ABD'deki seçimler sonrası Paris'te bir araya geldiği Zelenskiy'i diktatör yakıştırması yapacak kadar ileri giden Trump Ukrayna Devlet Başkanı'nı tehdit etti. Bilindiği gibi ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Putin'e "diktatör" demişti. Biden, 2022 yılının Mart ayındaki St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Putin’i "haydut” ve “katil bir diktatör” sözleriyle hedef almıştı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 20:00 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 20:02
ABD’nin diktatör oyunu! Trump Zelenskiy’i suçladı Biden’ın Putin açıklaması gündeme geldi

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    ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." yorumunu yaptı.

    ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdi.

    Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Trump, açıklamasında, "komedyen" diye nitelendirdiği Zelenskiy'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savundu.

    ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

    BIDEN'IN DESTEK VERDİĞİ SAVAŞTA BÜTÜN FATURAYI ZELENSKİY'E KESTİ

    Zelenskiy için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenskiy, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. (7 Aralık 2024/AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. (7 Aralık 2024/AA)

    ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı.

    ZELENSKİY'E DİKTATÖR DEDİ

    Trump ayrıca, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yaptı.

    ABD Başkanı Biden gerilimi tırmandırıyor! Putine olay sözler...ABD Başkanı Biden gerilimi tırmandırıyor! Putine olay sözler...
    ABD Başkanı Biden gerilimi tırmandırıyor! Putin'e olay sözler...

    BIDEN PUTİN'E DİKTATÖR DEMİŞTİ

    Bilindiği gibi ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Putin'e "diktatör" demişti. Biden, 2022 yılının Mart ayındaki St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Putin'i "haydut" ve "katil bir diktatör" sözleriyle hedef almıştı.

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