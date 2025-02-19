ABD’nin diktatör oyunu! Trump Zelenskiy’i suçladı Biden’ın Putin açıklaması gündeme geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. (7 Aralık 2024/AA)
ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı.
ZELENSKİY'E DİKTATÖR DEDİ
Trump ayrıca, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yaptı.
BIDEN PUTİN'E DİKTATÖR DEMİŞTİ
Bilindiği gibi ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Putin'e "diktatör" demişti. Biden, 2022 yılının Mart ayındaki St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Putin'i "haydut" ve "katil bir diktatör" sözleriyle hedef almıştı.