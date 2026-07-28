Trump’tan "kalıcı yaz saati" hamlesi: Türkiye modeli ABD gündeminde

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde yılda iki kez gerçekleştirilen saat değişikliği uygulamasına kalıcı olarak son verilmesini öngören yasa tasarısının Senato'dan geçirilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

ABD Temsilciler Meclisi, bu ayın ortalarında kalıcı yaz saati uygulamasını öngören "Gün Işığını Koruma Yasası"nı (Sunshine Protection Act) 117'ye karşı 308 oyla kabul etmişti. Tasarının yasalaşması ve Trump'ın imzasına sunulması için Senato onayından da geçmesi gerekiyor.

Michigan'da düzenlenen bir etkinlikte halka hitap eden Trump, saat sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konusu açılmışken şu yaz saati uygulamasından tamamen kurtulalım. Temsilciler Meclisi tasarıyı onayladı, umarım Senato da yakın zamanda onaylar" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray

"BU SAÇMA UYGULAMA İÇİN HARCANAN EMEK VE PARAYA DEĞMİYOR"

Trump'ın tasarıyı desteklemek amacıyla Senatörler ile doğrudan temas kurduğu ve oylama öncesi lobi yürüttüğü iddia ediliyor. Trump, daha önce Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İnsanların saat endişesi duymayı bırakmasının vakti geldi. Yılda iki kez tekrarlanan bu saçma uygulama için harcanan emek ve paraya değmiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'de yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasına son verilmesi fikri uzun süredir kamuoyunun ve siyasetin gündeminde yer alıyor.

Saatin sürekli değiştirilmesinin özellikle çocukların uyku düzenini bozduğunu, biyolojik ritmi etkileyerek mevsimsel depresyona ve sağlık sorunlarına yol açtığını savunuyor.

Yasanın Senato'daki geleceği henüz netleşmemiş olsa da Trump yönetimi ve tasarıyı destekleyen milletvekilleri uygulamanın en kısa sürede yürürlüğe girmesini hedefliyor.