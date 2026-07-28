Trump’tan "kalıcı yaz saati" hamlesi: Türkiye modeli ABD gündeminde
ABD Başkanı Donald Trump, yılda iki kez uygulanan saat değişimi sistemine son verilmesi için Senato’ya çağrıda bulundu. Temsilciler Meclisi’nden geçen kalıcı yaz saati tasarısı Senato onayını beklerken Türkiye’de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile temeli atılan uygulamanın başarılı geçmişi ve ekonomik katkıları yeniden dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde yılda iki kez gerçekleştirilen saat değişikliği uygulamasına kalıcı olarak son verilmesini öngören yasa tasarısının Senato'dan geçirilmesi yönündeki çağrısını yineledi.
"YAZ SAATİ UYGULAMASINDAN TAMAMEN KURTULALIM"
Michigan'da düzenlenen bir etkinlikte halka hitap eden Trump, saat sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Konusu açılmışken şu yaz saati uygulamasından tamamen kurtulalım. Temsilciler Meclisi tasarıyı onayladı, umarım Senato da yakın zamanda onaylar" ifadelerini kullandı.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN GEÇTİ GÖZLER SENATO'DA
ABD Temsilciler Meclisi, bu ayın ortalarında kalıcı yaz saati uygulamasını öngören "Gün Işığını Koruma Yasası"nı (Sunshine Protection Act) 117'ye karşı 308 oyla kabul etmişti. Tasarının yasalaşması ve Trump'ın imzasına sunulması için Senato onayından da geçmesi gerekiyor.
"BU SAÇMA UYGULAMA İÇİN HARCANAN EMEK VE PARAYA DEĞMİYOR"
Trump'ın tasarıyı desteklemek amacıyla Senatörler ile doğrudan temas kurduğu ve oylama öncesi lobi yürüttüğü iddia ediliyor. Trump, daha önce Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İnsanların saat endişesi duymayı bırakmasının vakti geldi. Yılda iki kez tekrarlanan bu saçma uygulama için harcanan emek ve paraya değmiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD'de yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasına son verilmesi fikri uzun süredir kamuoyunun ve siyasetin gündeminde yer alıyor.
Saatin sürekli değiştirilmesinin özellikle çocukların uyku düzenini bozduğunu, biyolojik ritmi etkileyerek mevsimsel depresyona ve sağlık sorunlarına yol açtığını savunuyor.
Yasanın Senato'daki geleceği henüz netleşmemiş olsa da Trump yönetimi ve tasarıyı destekleyen milletvekilleri uygulamanın en kısa sürede yürürlüğe girmesini hedefliyor.
Türkiye'de temeli Berat Albayrak döneminde atılmıştı
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının temelleri dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılmıştı. Yaz saati uygulaması Türkiye'nin enerji tasarrufunda tarihi bir başarıya dönüştü. Geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya denk gelen 13 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.