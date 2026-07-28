CANLI YAYIN
Geri

ABD'yi karıştıran ses kayıtları: Biden'ın hafıza sorunları yeniden gündemde

ABD’de sızdırılan ses kayıtları, eski Başkan Joe Biden’ın hafıza ve gizli belge tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Biyografi yazarı Mark Lewis Zwonitzer ile yaptığı görüşmelere ait kayıtlarda Biden’ın tarihleri, ülke isimlerini karıştırdığı ve kendi el yazısını okumakta zorlandığı duyuluyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD'yi karıştıran ses kayıtları: Biden'ın hafıza sorunları yeniden gündemde

ABD'de yeni ortaya çıkan ses kayıtları ile eski Başkan Joe Biden'ın hafıza sorunlarına yönelik iddialar yeniden alevlendi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden. Fotoğraflar: Takvim, ReutersEski ABD Başkanı Joe Biden. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI BIDEN YALANI PATLADI

Muhafazakar "Oversight Project" adlı kuruluş, Biden'ın, biyografi yazarı Mark Lewis Zwonitzer ile Başkan Yardımcılığı dönemine ait notlar ve gizli olduğu öne sürülen dış politika konuları üzerine yaptığı bazı görüşmelere ait ses kayıtlarını paylaştı.

CNN'in haberinde, söz konusu kayıtların eski Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un 2024 tarihli raporunda yer alan, Biden'ın "hafıza sorunları yaşadığı ve görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri elinde tutmaya devam ettiği" yönündeki tespitleri desteklediği belirtildi.

ABD'yi karıştıran ses kayıtları: Biden'ın hafıza sorunları yeniden gündemde-2

GİZLİ BELGELERİN YERİNİ DE SONRADAN HATIRLIYORDU

Kayıtların bir bölümünde Biden'ın, 2009'da Afganistan'a ek asker gönderilmesine karşı çıktığı aktarılan haberde, dönemi anlatırken eski Başkan'ın gizli belgelerin "yerini ve varlığını sonradan hatırladığını" söylediği kaydedildi.

ÜLKELERİ KARIŞTIRIYOR, KENDİ YAZISINI OKUYAMIYOR

Haberde, Biden'ın ayrıca konuşması sırasında ülke isimlerini ve tarihleri karıştırarak, "Irak'a, yani Afganistan'a..." şeklinde düzeltme yaptığına işaret edildi.

Ayrıca, bir diğer kayıtta ise elindeki notları okumakta zorlanan Biden'ın, "Kendi yazımı okuyamıyorum." dediği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Biden'ın yaşadığı hafıza sorunlarının Özel Yetkili Savcı Hur'un eski Başkan hakkındaki "hafızası zayıf yaşlı bir adam" değerlendirmesini desteklediği yorumu yapıldı.

Joe Biden Trump ile düelloda adaylığı kaybetmişti! Eski First Lady ilk kez konuştu: Felç geçiriyor sandımJoe Biden Trump ile düelloda adaylığı kaybetmişti! Eski First Lady ilk kez konuştu: Felç geçiriyor sandım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD'yi karıştıran ses kayıtları: Biden'ın hafıza sorunları yeniden gündemde-4 ABD'yi karıştıran ses kayıtları: Biden'ın hafıza sorunları yeniden gündemde-5 ABD'yi karıştıran ses kayıtları: Biden'ın hafıza sorunları yeniden gündemde-6
Trump’tan "kalıcı yaz saati" hamlesi: Türkiye modeli ABD gündeminde
SONRAKİ HABER

Trump’tan "kalıcı yaz saati" hamlesi
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler