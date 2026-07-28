FIFA’ya Trump soruşturması: Ziyaretçi kayıtları ve gizli belgeler istendi
ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Üyesi Jamie Raskin, FIFA ile Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya mektup gönderen Raskin yüksek bilet fiyatları, Trump Tower'daki ofis kiralaması ve düşürülen yolsuzluk davalarına dikkat çekerek tüm belgelerin komiteye sunulmasını ve Infantino’nun ifade vermesini talep etti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA yolsuzluk soruşturmasıyla gündemde.
FIFA HAKKINDA TRUMP SORUŞTURMASI
ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta, soruşturmanın, FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü öne sürülen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını belirtti.
FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı "fahiş fiyatlandırma" ve "aldatıcı satış yöntemleri" nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünü savunan Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu öne sürdü.
Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.
Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca, Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini talep etti.
TRUMP INFANTINO'YU BM GENEL SEKRETERİ YAPMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası sürecinde yakın ilişki kurduğu FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday göstermeyi planladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Trump'ın sürpriz planının ardından Infantino'nun 6 milyon dolarlık FIFA maaşını bırakıp bırakmayacağı ve BM'deki bölgesel rotasyon kuralları da gündem olmuştu.