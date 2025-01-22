Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!

Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yaptığı soru-cevap sırasında Stefanik, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını İncil'den kaynaklandığını ifade etti. Van Hollen'ın, "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki haklarının İncil'e dayandığını savunuyor. Siz de daha önce bu görüşü desteklediğinizi söylemiştiniz. Bu görüşünüz bugün de geçerli mi?" sorusuna Stefanik, "Evet," yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik , İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını " İncil 'den doğan bir hak" olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı.

Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik (Fotoğraf: AA)

HAMAS'I HEDEF ALDI

Stefanik, Van Hollen'ın İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan hakları ve kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olup olmadığına ilişkin sorularını ise doğrudan yanıtlamaktan kaçındı. Bunun yerine, Filistin halkının mevcut zorluklarını "Hamas kaynaklı" olarak nitelendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda, Filistinlilerin devlet kurma hakkıyla ilgili ısrarlı sorulara olumlu bir yanıt vermedi.

Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Filistinlilerin haklarının eşit şekilde korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda önemli bir rol üstleneceğini hatırlatarak Stefanik'e,"Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." şeklinde eleştiride bulundu.