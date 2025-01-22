SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail'in İncil'den doğan hakkı var!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını "İncil'den doğan bir hak" olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 00:13 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 00:41
Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını "İncil'den doğan bir hak" olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı.

    ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda dış politika gündemine dair soruları yanıtladı.

    Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yaptığı soru-cevap sırasında Stefanik, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını İncil'den kaynaklandığını ifade etti. Van Hollen'ın, "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki haklarının İncil'e dayandığını savunuyor. Siz de daha önce bu görüşü desteklediğinizi söylemiştiniz. Bu görüşünüz bugün de geçerli mi?" sorusuna Stefanik, "Evet," yanıtını verdi.

    Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik (Fotoğraf: AA)Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik (Fotoğraf: AA)

    HAMAS'I HEDEF ALDI

    Stefanik, Van Hollen'ın İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan hakları ve kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olup olmadığına ilişkin sorularını ise doğrudan yanıtlamaktan kaçındı. Bunun yerine, Filistin halkının mevcut zorluklarını "Hamas kaynaklı" olarak nitelendirdi.

    ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda, Filistinlilerin devlet kurma hakkıyla ilgili ısrarlı sorulara olumlu bir yanıt vermedi.

    Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Filistinlilerin haklarının eşit şekilde korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda önemli bir rol üstleneceğini hatırlatarak Stefanik'e,"Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." şeklinde eleştiride bulundu.

    Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik UNRWA'yı hedef aldı (Fotoğraf: AA)Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik UNRWA'yı hedef aldı (Fotoğraf: AA)

    UNRWA'YA SAĞLANAN FONLARIN KESİLMESİNİ İSTEDİ

    ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterilen Stefanik, BM oturumunda yaptığı açıklamada, Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için faaliyet gösteren UNRWA'ya sağlanan fonların kesilmesi yönünde oy kullandığını hatırlatarak bu konuda görüşünün değişmediğini ve aynı tutumu sürdürdüğünü ifade etti.

    Stefanik, UNWRA ile Hamas arasında ilişki olduğu görüşünü savunarak, "ABD vergi mükelleflerinin fonlarının terörizme aktarılmasına asla müsamaha göstermemeliyiz. Başkan'ın fonların kesilmesi yönündeki kararlılığını tamamen destekliyorum ve Kongre'de bu yönde oy kullandığım için gurur duyuyorum." dedi.

    Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik İsrail'e kalkan oldu (Fotoğraf: AA)Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik İsrail'e kalkan oldu (Fotoğraf: AA)

    İSRAİL'E KALKAN OLDU

    Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliği için aday gösterilen eski Temsilciler Meclisi Üyesi Stefanik, BM'de İsrail'in haksız yere hedef alındığını savundu. Stefanik, ABD'nin bu konuda Joe Biden yönetiminden daha net bir duruş sergileyeceğini belirtti. İsrail yanlısı açıklamalarıyla tanınan Stefanik, bu tutumunu BM'deki çalışmaları sırasında da sürdüreceğinin sinyalini verdi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Bolu yangını açıklaması: Sorumlular hesap verecek
    PKK/YPG Suriye’de Kürt suikastlarına başladı! ENKS’li ismi kaçırıp katlettiler
    Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik
    Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri | 1 gecelik fiyatı ortaya çıktı