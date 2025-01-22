Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını "İncil'den doğan bir hak" olarak nitelendirerek büyük bir skandala imza attı.
ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda dış politika gündemine dair soruları yanıtladı.
Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yaptığı soru-cevap sırasında Stefanik, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki hak iddialarını İncil'den kaynaklandığını ifade etti. Van Hollen'ın, "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki haklarının İncil'e dayandığını savunuyor. Siz de daha önce bu görüşü desteklediğinizi söylemiştiniz. Bu görüşünüz bugün de geçerli mi?" sorusuna Stefanik, "Evet," yanıtını verdi.
Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik (Fotoğraf: AA)
HAMAS'I HEDEF ALDI
Stefanik, Van Hollen'ın İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan hakları ve kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olup olmadığına ilişkin sorularını ise doğrudan yanıtlamaktan kaçındı. Bunun yerine, Filistin halkının mevcut zorluklarını "Hamas kaynaklı" olarak nitelendirdi.
ABD'nin BM Daimi Temsilci adayı Elise Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda, Filistinlilerin devlet kurma hakkıyla ilgili ısrarlı sorulara olumlu bir yanıt vermedi.
Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için Filistinlilerin haklarının eşit şekilde korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda önemli bir rol üstleneceğini hatırlatarak Stefanik'e,"Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." şeklinde eleştiride bulundu.
Trump tarafından BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Elise Stefanik UNRWA'yı hedef aldı (Fotoğraf: AA)
UNRWA'YA SAĞLANAN FONLARIN KESİLMESİNİ İSTEDİ
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterilen Stefanik, BM oturumunda yaptığı açıklamada, Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için faaliyet gösteren UNRWA'ya sağlanan fonların kesilmesi yönünde oy kullandığını hatırlatarak bu konuda görüşünün değişmediğini ve aynı tutumu sürdürdüğünü ifade etti.
Stefanik, UNWRA ile Hamas arasında ilişki olduğu görüşünü savunarak, "ABD vergi mükelleflerinin fonlarının terörizme aktarılmasına asla müsamaha göstermemeliyiz. Başkan'ın fonların kesilmesi yönündeki kararlılığını tamamen destekliyorum ve Kongre'de bu yönde oy kullandığım için gurur duyuyorum." dedi.