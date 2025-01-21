İsrail’de peş peşe 7 Ekim istifası! Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi görevi bıraktı

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'de Hamas'ın güney İsrail'e düzenlediği saldırıyı engelleyememesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Salı günü Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a gönderilen bir mektupta Halevi, iki yıl iki ay görev yaptıktan sonra 6 Mart'ta istifa edeceğini söyledi ve"Bu korkunç başarısızlığın sorumluluğu her gün, her saat bana eşlik ediyor. Bu hayatımın geri kalanında da devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Halevi'nin açıklamasının ardından kısa bir süre sonra İsrail ordusunun güney komutanlığı başkanı Yaron Finkelman da istifa ettiğini açıkladı.

Bu arada muhalefetteki Yisrael Beitenu partisinin lideri Avigdor Liberman, Netanyahu ve kabinedeki diğer bakanlara "sorumluluk alıp Halevi'nin izinden gitmeleri" çağrısında bulundu.

Yahudi Gücü Partisi Genel Başkanı Itamar Ben-Gvir, Halevi'nin istifasını memnuniyetle karşılayarak "Güçlü ve saldırgan bir genelkurmay başkanının atanmasını bekliyorum. Bu kişi bizi Hamas'ı yenmeye götürecek." dedi.