Trump yemin töreni öncesi duyurdu: "Gizli belgeleri açıklayacağım"

Martin Luther King (BBC)

SADECE KENNEDY DEĞİL



Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak." diye konuştu.