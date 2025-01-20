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Trump yemin töreni öncesi duyurdu: "Gizli belgeleri açıklayacağım"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bugün yapılacak yemin töreni öncesi John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. Trump, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 09:03
Trump yemin töreni öncesi duyurdu: Gizli belgeleri açıklayacağım

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski başkanlardan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

    Donald Trump (AA)Donald Trump (AA)

    ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, başkent Washington'da bugün yapılacak yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonundaki etkinlikte bir araya geldi.

    John F. Kennedy (AA) John F. Kennedy (AA)

    Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de eski ABD başkanlarından John F. Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi.

    Martin Luther King (BBC)Martin Luther King (BBC)

    SADECE KENNEDY DEĞİL

    Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak." diye konuştu.

    Donald Trump (AA)Donald Trump (AA)

    SÖZÜNÜ TUTACAK

    Daha önceki açıklamalarında da özellikle 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden JFK ile ilgili bilgilerin artık tamamıyla kamuoyuna açılması gerektiğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında da bu konuya değinerek bu sözünü başkanlık koltuğuna oturunca yerine getireceğini ifade etti.

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