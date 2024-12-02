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ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı!

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetti. Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 06:40 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 06:40
ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı!

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ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini Amerikan kamuoyu ile paylaştı.

Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu.

ABD Başkanı Biden, oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı (REUTERS)ABD Başkanı Biden, oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı (REUTERS)

Joe Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığının kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık." ifadesini kullandı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, söz konusu davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın artık "siyasi bir intikam" meselesine dönüştürüldüğünü iddia etti.

Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (EPA)Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (EPA)

Biden, açıklamasında, "Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum . Umarım Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HUNTER BIDEN VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR
Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss'in ofisi tarafından, California'da 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İddianamede, 3'ü ağır suçlama olmak üzere 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden'ın, 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli vergi beyannameleri vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.

Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (EPA)Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (EPA)

LÜKS ARABALAR UYUŞTURUCU PARTİLERİ HAYAT KADINLARI
Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

Geçen yıl temmuzda Biden'ın, hakkındaki iddialar çerçevesinde savcılık ile anlaştığı haberlere yansımış ancak taraflar detaylarda uzlaşamayınca anlaşma sağlanamamıştı.

Hunter Biden'ın hayat kadınlarıyla görüntüler (Takvim.com.tr/Arşiv)Hunter Biden'ın hayat kadınlarıyla görüntüler (Takvim.com.tr/Arşiv)

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla, Adalet Bakanlığını da Hunter Biden hakkındaki vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlatmakla eleştiriyor.

Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (REUTERS)Joe Biden ve oğlu Hunter Biden (REUTERS)

Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Öte yandan Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili Delaware eyaletinde açılan diğer federal davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan 3 suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.

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