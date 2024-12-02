ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı!

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ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini Amerikan kamuoyu ile paylaştı. Biden, daha önce Adalet Bakanlığının işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak, bu sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savundu.

ABD Başkanı Biden, oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı (REUTERS) Joe Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığının kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık." ifadesini kullandı. ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, söz konusu davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın artık "siyasi bir intikam" meselesine dönüştürüldüğünü iddia etti.