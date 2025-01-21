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Trump’tan Batı Şeria’da yerleşimcilere destek: Yaptırımları iptal etti

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ilk gününde skandal bir karara imza attı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın imza attığı kararlar kapsamında işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail yerleşimci gruplarına uygulanan yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 11:16
Trump’tan Batı Şeria’da yerleşimcilere destek: Yaptırımları iptal etti

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    ABD'nin 20 Ocak Pazartesi yemin ederek göreve başlayan 47. Başkanı Donald Trump işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili skandal bir karara imza attı.

    Donald Trump işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili skandal bir karara imza attı, EPADonald Trump işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili skandal bir karara imza attı, EPA

    TRUMP'TAN SKANDAL BATI ŞERİA KARARI

    Trump göreve geldikten hemen sonra Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda Joe Biden yönetiminin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimci gruplarına uyguladığı yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

    Batı Şeria'da İsrail tankları, ReutersBatı Şeria'da İsrail tankları, Reuters

    YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIMLAR KALKIYOR

    Trump'ın kararı, eski Başkan Joe Biden yönetiminin çok sayıda İsrailli yerleşimci ve kuruluşa yaptırım uygulaması, ABD'deki varlıklarının dondurulması ve genel olarak Amerikalıların onlarla iş yapmasının yasaklanması gibi önemli bir politika eyleminin tersine çevrilmesi anlamına geliyor.

    Dünyanın gözü Gazze'deyken Trump'ın kararı dikkat çekti.

    Batı Şeria'da İsrail şiddeti, Takvim Fotoğraf ArşiviBatı Şeria'da İsrail şiddeti, Takvim Fotoğraf Arşivi

    BIDEN YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

    ABD'nin yerleşimcilere yönelik yaptırımları, Biden yönetiminin İsrail hükümetine, Washington'ın İsrailliler ve Filistinliler arasındaki iki devletli çözüm umutlarını zedelediğine inandığı eylemlerden dolayı aşırılıkçıların hesap vermesini sağlamak için harekete geçmesi yönündeki çağrılarının ardından gelmişti.

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    "BATI ŞERİA'DA BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRARI BALTALAYAN KİŞİLER"

    Trump'ın iptal ettiği kararların bulunduğu uzun listede yer alan maddeler arasında, 1 Şubat 2024'te çıkarılan ve "Batı Şeria'da Barış, Güvenlik ve İstikrarı Baltalayan Kişiler" adlı İsrail yerleşimci gruplarına belirli yaptırımların uygulanmasını yetkilendiren 14115 sayılı Yürütme Emri de yer alıyor.

    Yürütme emrine yönelik açıklamada "Ben, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Joseph R. Biden Jr., Batı Şeria'daki durumun -özellikle aşırıcı yerleşimci şiddetinin yüksek seviyeleri, insanların ve köylerin zorla yerinden edilmesi ve mülk tahribatı- tahammül edilemez seviyelere ulaştığını ve Batı Şeria, Gazze, İsrail ve daha geniş Orta Doğu bölgesinin barışı, güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu tespit ediyorum." ifadeleri kullanılmıştı.

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    Açıklamanın devamında, "Bu eylemler, iki devletli çözümün uygulanabilirliği ve İsrailliler ile Filistinlilerin eşit ölçüde güvenlik, refah ve özgürlüğe ulaşabilmelerini sağlamak da dâhil olmak üzere ABD'nin dış politika hedeflerini baltalamaktadır" denildi.

    Açıklamada ayrıca bu eylemlerin "İsrail'in güvenliğini de baltaladığı ve Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel istikrarsızlığa yol açarak ABD personelini ve çıkarlarını tehdit etme potansiyeli taşıdığı" ifade edildi.

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