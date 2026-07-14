Trump'tan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü: Tam bir sevgi şöleniydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya gündemindeki yerini koruyor. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, organizasyona ve Türkiye'nin ev sahipliğine övgüler yağdırdı.

NATO Zirvesi

Trump, Ankara'daki zirve için, "Olağanüstüydü. Dürüst olmak gerekirse tam bir sevgi şöleniydi. İnanılmazdı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında , Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "Muhteşem bir insan, harika bir lider, uzun süredir dostum." ifadelerini kullanmış, Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin ise "Müthiş bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulunmuştu. Zirvenin atmosferini de "Odada büyük bir birlik ruhu vardı. Çok başarılı bir zirveydi." sözleriyle özetlemişti.

ANKARA'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları küresel güvenlik başlıklarını ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.