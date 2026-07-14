Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yüzde 69'u büyük yapay zeka şirketlerinin hisselerinin yüzde 50'sini kamuya ait bir servet fonuna devretmesini destekliyor.

ABD Senatörü Bernie Sanders Haziran 2026'da OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin hisselerine yüzde 50 oranında vergi uygulanmasını öngören Amerikan Yapay Zeka Egemen Servet Fonu Yasası'nı önerdi.

Verasight'ın 18-19 Haziran 2026'da 1.690 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 89'u şirketlerin tüm yapay zeka güvenlik testlerini kamuya açıklamasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 81'i riskli bulunan bir yapay zeka sisteminin kullanıma sunulmasını federal hükümetin engelleyebilmesini destekliyor.

Sanders'a göre kurulacak fonun büyüklüğü şirketlerin mevcut değerleri üzerinden yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşabilir.

ABD'de yapay zeka şirketlerine yönelik güvensizlik yeni bir seviyeye ulaştı. Haziran 2026'da yapılan ülke çapındaki ankete göre her 10 Amerikalıdan yaklaşık 7'si, büyük yapay zeka şirketlerinin hisselerinin yarısını kamuya ait bir servet fonuna devretmesini destekliyor. Futurism'in haberine göre bu sert önerinin arkasında, yapay zekanın sağlayacağı ekonomik kazancın yalnızca şirket sahipleri ve yatırımcılar arasında kalmaması düşüncesi bulunuyor. Fonda biriken kaynakların, teknolojinin yol açabileceği iş kayıpları ve diğer toplumsal sorunlara karşı kullanılması hedefleniyor.

SANDERS'IN ADI DESTEĞİ SINIRLI ÖLÇÜDE DÜŞÜRDÜ Kamuoyu araştırma şirketi Verasight tarafından yayımlanan anket sonuçları, öneriye verilen desteğin siyasi isimlerden büyük ölçüde bağımsız olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 69'u, yapay zeka şirketlerinin hisselerinin yüzde 50'sini kamu fonuna aktarmasını destekledi. Önerinin ABD Senatörü Bernie Sanders ile bağlantılı olduğu açıkça belirtildiğinde destek yalnızca yüzde 64'e geriledi. Bernie Sanders yapay zeka gelirlerinin yarısının vatandaşa ödenmesini istedi Bernie Sanders yapay zeka gelirlerinin yarısının vatandaşa ödenmesini istedi Sanders, Haziran 2026'da "Amerikan Yapay Zeka Egemen Servet Fonu Yasası" adıyla benzer bir plan önermişti. Düzenleme; OpenAI ve Anthropic gibi büyük yapay zeka şirketlerinin hisselerine tek seferlik yüzde 50 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Sanders'ın tahminine göre şirketlerin mevcut değerleri üzerinden kurulacak fonun büyüklüğü yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşabilir. Senatör, bu paranın yapay zekanın ekonomik faydalarını daha geniş toplum kesimlerine aktarmak için kullanılabileceğini savunuyor.