ABD Merkez Bankası'nda yeni dönem! Warsh reform sinyali verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, uzun süredir bankanın hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu "haksız bir yük" ve "vergi" olarak nitelendirerek, bunun ortadan kaldırılması için para politikası yaklaşımında bir rejim değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Warsh, "Şu anda sorumluluğu başkalarına atıp suçu başkalarına yüklemenin sırası değil. Fed, fiyat istikrarını sağlayabilir ve sağlayacaktır." diye konuştu.

Warsh, ilk olarak fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, ikinci olarak sorumluluğu üstlendiklerini kaydetti.

Enflasyonun bir tercih olduğunu belirten Warsh, fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönelik üç şeye odaklandıklarını aktardı.

Warsh, yurt dışındaki çatışmalar gibi Fed'in kontrolü dışında gelişen pek çok unsur olduğuna işaret ederek, bunlar üzerinden doğrudan kontrollerinin olmadığını kaydetti.

Fiyat istikrarını mevcut araçlarla kısa vadede nasıl sağlayacağına yönelik soru üzerine Warsh, ekonomik büyümenin daha geniş tabanlı olmasını ve enflasyondaki yükselişin daha sınırlı kalmasını istediklerini söyledi.

Fed'in hedefine ulaşmasına yardımcı olacak araçlara da sahip olduğunu belirten Warsh, bankanın faiz oranları ve bilanço politikası araçlarına işaret etti.

WARSH'A GÖRE 2020'DEKİ ENFLASYON ÇERÇEVESİ "BİR HATA"

Fed'in 2020'de benimsediği ve daha yüksek enflasyona tolerans gösteren politika çerçevesinden vazgeçme kararını nasıl değerlendirdiği sorulan Warsh, söz konusu dönemde yeni çerçeve açıklandığında bu konuda oldukça eleştirel olduğunu anımsatarak, söz konusu yaklaşımın beklenenden daha yüksek enflasyona yol açtığını dile getirdi.

Warsh, söz konusu çerçeve için "Bu bir hataydı. Söz konusu çerçeve hedeflerine ulaşamadı, seleflerimin ben göreve gelmeden önce bunu ele almalarından memnunum." dedi.

Tüm merkez bankacılarının hata yapabileceğini belirten Warsh, ancak hataların açıkça kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Warsh, "Eğer o hata daha erken kabul edilseydi, son beş yıldır bu gereksiz verginin yükünü taşımak zorunda kalmazdık." diye konuştu.

Warsh, bu nedenle reform odaklı hareket ettiklerine işaret ederek, Fed'in kullandığı enflasyon çerçevelerini yeniden gözden geçirmeyi amaçlayan bir çalışma grubu kurulduğunu aktardı.