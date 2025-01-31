Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?

ABD'de Washinton'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin kafa kafaya çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Başkan Trump, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Washington yakınlarında bir uçakla helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetti, EPA

TRUMP'TAN GAZETECİLERE ŞOKE EDEN CEVAP

Trump, Potomac Nehri üzerindeki ölümcül uçak kazasının meydana geldiği yeri ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin sorulara alaycı bir cevap verdi ve Beyaz Saray'daki gazetecilere "Yüzmemi mi istiyorsunuz?" diye sordu.

67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkan Trump Ronald Reagan Havaalanı'nda meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinden bazılarıyla görüşeceğini söyledi. Yetkililer kazada 67 kişinin tamamının öldüğünün varsayıldığını bildirmişti.

Washington yakınlarında bir uçakla helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetti, EPA

"YÜZMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Kaza mahallini ziyaret edip etmeyeceğine yönelik soruya "Ziyaret etmek için bir planım var, bölgeyi değil. Çünkü siz söyleyin, alan nedir? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.

Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın "duygusuzca" yorumlarını kınadı.