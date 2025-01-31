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Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?

ABD’de 67 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Başkan Donald Trump çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin kaza mahalline gidip gitmeyeceğine yönelik sorusunun ardından Trump, “Ziyaret etmek için bir planım var, bölgeyi değil. Çünkü siz söyleyin, alan nedir? Su mu? Yüzmemi mi istiyorsunuz?” dedi ve sosyal medyada topa tutuldu.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 15:09 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 15:40
Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?

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    ABD'de Washinton'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin kafa kafaya çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Başkan Trump, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

    Washington yakınlarında bir uçakla helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetti, EPAWashington yakınlarında bir uçakla helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetti, EPA

    TRUMP'TAN GAZETECİLERE ŞOKE EDEN CEVAP

    Trump, Potomac Nehri üzerindeki ölümcül uçak kazasının meydana geldiği yeri ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin sorulara alaycı bir cevap verdi ve Beyaz Saray'daki gazetecilere "Yüzmemi mi istiyorsunuz?" diye sordu.

    Trump'tan ABD'deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap

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    67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Başkan Trump Ronald Reagan Havaalanı'nda meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinden bazılarıyla görüşeceğini söyledi. Yetkililer kazada 67 kişinin tamamının öldüğünün varsayıldığını bildirmişti.

    Washington yakınlarında bir uçakla helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetti, EPAWashington yakınlarında bir uçakla helikopterin çarpıştığı kazada 67 kişi hayatını kaybetti, EPA

    "YÜZMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"

    Kaza mahallini ziyaret edip etmeyeceğine yönelik soruya "Ziyaret etmek için bir planım var, bölgeyi değil. Çünkü siz söyleyin, alan nedir? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.

    Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın "duygusuzca" yorumlarını kınadı.

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