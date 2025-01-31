Trump’tan ABD’deki uçak kazası ile ilgili şoke eden cevap: Yüzmemi mi istiyorsunuz?

ABD'de Washinton'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin kafa kafaya çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Başkan Trump, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
TRUMP'TAN GAZETECİLERE ŞOKE EDEN CEVAP
Trump, Potomac Nehri üzerindeki ölümcül uçak kazasının meydana geldiği yeri ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin sorulara alaycı bir cevap verdi ve Beyaz Saray'daki gazetecilere "Yüzmemi mi istiyorsunuz?" diye sordu.
67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Trump Ronald Reagan Havaalanı'nda meydana gelen faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinden bazılarıyla görüşeceğini söyledi. Yetkililer kazada 67 kişinin tamamının öldüğünün varsayıldığını bildirmişti.
"YÜZMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"
Kaza mahallini ziyaret edip etmeyeceğine yönelik soruya "Ziyaret etmek için bir planım var, bölgeyi değil. Çünkü siz söyleyin, alan nedir? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.
Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın "duygusuzca" yorumlarını kınadı.