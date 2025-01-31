ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: “Çok gizli” proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı

ABD'de Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında yolcu uçağı ile helikopterin havada çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kaza çok sayıda soru işaretine yol açtı.
RONALD REAGAN'DA DERİN ŞÜPHE
Ronald Reagon Havalimanı'nın Beyaz Saray ve Pentagon'un yakınlarında bulunduğu ve milletvekilleri ile bürokratların kullandığı bilinirken adeta göz göre göre gelen kaza ile ilgili spekülasyonlar da artıyor.
Başkan Donald Trump, kaza dolayısıyla hem havalimanındaki yetersiz şartları hem de eski Başkan Joe Biden'ı suçlarken ortaya atılan bir iddia şaşkınlığa yol açtı.
KIYAMET UÇAĞI ŞÜPHESİ
Washington yakınlarında meydana gelen kazanın ardından Lockheed Martin tarafından yakın zamanda duyurulan uzaktan kumanda teknolojisi ve kıyamet uçağı ile ilgili haberler yeniden gündem oldu.
ÜÇ AY ÖNCE TANITMIŞLARDI
Kazdan üç ay önce, Ekim 2024'teki ABD Ordu Ulusal Kongresi'nde, Lockheed Martin ve Sikorsky yöneticileri, yüzlerce mil uzaktan uzaktan kontrol edilebilen, tamamen otonom bir şekilde uçabilen bir helikopter olan "geleceğin Blackhawk'ı" tanıttılar.
TEK TUŞ İLE KONTROL
Rotary ve Görev Sistemleri Başkanı Stephanie Hill, Lockheed'in MATRIX uçuş otonomisi sisteminin ordunun bir iPad üzerindeki bir tuşa basarak bir Black Hawk helikopterini fırlatmasını ve kontrol etmesini sağlayabileceğini söyleyerek övündü. Canlı bir gösteride Hill bir uçağa kalkış komutu verdi ve 300 mil uzaktan lojistik operasyonları simüle etti.
ABD Ordusuna göre, kazaya karışan UH-60 Black Hawk tipi uçak, Davison Ordu Havaalanı, Fort Belvoir'dan kalkan ve 12. Havacılık Taburu'na bağlı Bravo Bölüğü'nden üç askeri taşıyan bir eğitim uçuşundaydı.
Peki bu yeni otonom uçuş teknolojisi talihsiz görev sırasında mı test ediliyordu? Yoksa uçak hacklendi mi?
KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI NEDEN KONUŞLANDI?
Uçak kazası ile ilgili soru işaretleri her geçen dakika artarken ABD ordusunun son derece gizli E-4B "Kıyamet Günü Uçağı"nın kazanın hemen ardından bölgeye konuşlandırıldığına dair raporlar ortaya çıktı.
Komuta ve Kontrol Grubu'na bağlı 1. Havadan Komuta ve Kontrol Filosu tarafından işletilen Boeing E-4B, kriz anlarında ülkenin en üst düzey yetkilileri için bir hava komuta merkezi olarak görev yapıyor. Bu merkez, Başkan, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları gibi üst düzey yetkililere hizmet veriyor ve nükleer tehditler ya da büyük ulusal krizler sırasında operasyonlarını sürdürebilmek üzere tasarlanmış durumda.
SPEKÜLASYONLAR ARTIYOR
Özellikle ulusal acil durumlar veya nükleer tehditler sırasında, hayatta kalabilen bir komuta, kontrol ve iletişim merkezi olarak görev yapan Kıyamet Günü Uçağı'nın kaza bölgesine aniden konuşlandırılması, olayla ilgili spekülasyonları daha da artırdı.
HERKES AYNI SORUYU SORUYOR: KAZA MI SABOTAJ MI?
Peki, bu son derece güvenli havadan savaş merkezi, Washington, D.C.'de, büyük bir havacılık felaketinin yaşandığı tam o anda ne yapıyordu? Bu sadece bir tesadüf müydü, yoksa çok daha karanlık bir olay mı yaşanıyordu?
Lockheed'in otonom Black Hawk duyurusunun zamanlaması ve Kıyamet Günü Uçağı'nın bölgeye konuşlanmasının ardından birçok kişi şu soruyu soruyor: Bu gerçekten bir kaza mıydı, yoksa ardında çok daha büyük bir sır mı yatıyor?