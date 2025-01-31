ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: “Çok gizli” proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı

TEK TUŞ İLE KONTROL

Rotary ve Görev Sistemleri Başkanı Stephanie Hill, Lockheed'in MATRIX uçuş otonomisi sisteminin ordunun bir iPad üzerindeki bir tuşa basarak bir Black Hawk helikopterini fırlatmasını ve kontrol etmesini sağlayabileceğini söyleyerek övündü. Canlı bir gösteride Hill bir uçağa kalkış komutu verdi ve 300 mil uzaktan lojistik operasyonları simüle etti.

ABD Ordusuna göre, kazaya karışan UH-60 Black Hawk tipi uçak, Davison Ordu Havaalanı, Fort Belvoir'dan kalkan ve 12. Havacılık Taburu'na bağlı Bravo Bölüğü'nden üç askeri taşıyan bir eğitim uçuşundaydı.

Peki bu yeni otonom uçuş teknolojisi talihsiz görev sırasında mı test ediliyordu? Yoksa uçak hacklendi mi?