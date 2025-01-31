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Fransız Aşırı Sağ lideri Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı

Fransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe’nin 7 Ocak’ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 16:38
Fransız Aşırı Sağ lideri Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı

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    Fransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe'nin 7 Ocak'ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen'in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi.

    Jean-Marie Le Pen, İHAJean-Marie Le Pen, İHA

    LE-PEN'İN MEZARINA SALDIRI

    Le Pen'in Fransa'da La Trinite-sur-Mer köyünde buluna mezarı balyozla tahrip edildi.

    Fransız Aşırı Sağ Lideri Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında ÖldüFransız Aşırı Sağ Lideri Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında Öldü

    KIZI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Mezarın son halini Le Pen'in ilk eşi Pierrette Lalanne'den olan kızı Marie-Caroline Le Pen, X hesabından paylaştı.

    Fransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe’nin 7 Ocak’ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe’nin 7 Ocak’ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Fransız basını olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Fransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe’nin 7 Ocak’ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe’nin 7 Ocak’ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Olayın 30 Ocak'ı 31 Ocak'a bağlayan gece meydana geldiği belirtildi. Jandarma köy halkının açıklamalarını doğrularken Le Pen'in kızı Marine Le Pen'in partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Gillnes Pennelle, mezarın ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti.

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