Fransız Aşırı Sağ lideri Jean-Marie Le Pen’in mezarına balyozlu saldırı

Fransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe'nin 7 Ocak'ta hayatını kaybeden kurucusu Jean-Marie Le Pen'in mezarına balyozlu saldırı düzenlendi.
LE-PEN'İN MEZARINA SALDIRI
Le Pen'in Fransa'da La Trinite-sur-Mer köyünde buluna mezarı balyozla tahrip edildi.
KIZI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Mezarın son halini Le Pen'in ilk eşi Pierrette Lalanne'den olan kızı Marie-Caroline Le Pen, X hesabından paylaştı.
Fransız basını olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Olayın 30 Ocak'ı 31 Ocak'a bağlayan gece meydana geldiği belirtildi. Jandarma köy halkının açıklamalarını doğrularken Le Pen'in kızı Marine Le Pen'in partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Gillnes Pennelle, mezarın ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti.