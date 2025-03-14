Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un uçağı Bakü’ye mi indi? Moskova’daki barış görüşmesinden sonra flaş iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Stephen Whitkoff'u taşıdığı düşünülen uçağın Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrıldığı ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gittiği iddia edildi.

MOSKOVA'DA ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Gazze ve Ukrayna ateşkes görüşmelerinde bulunan Trump'ın elçisi son olarak dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD temsilcilerinin bu hafta Ukrayna'da kabul edilen 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini ve Washington'ın Moskova'dan olumlu yanıt almasını umduğunu söylemişti. Witkoff Moskova'da ateşkes görüşmelerine katıldı.

MOSKOVA'DAN AYRILDI BAKÜ'YE İNDİ

Azerbacan basınına göre Witkoff'un uçağı Moskova saatiyle 01.54'te havalimanından havalandı ve güneye doğru yöneldi. Güzergahla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Azerbaycan basınının iddiasına göre uçak Bakü'ye doğru uçtu.

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AZERBAYCAN'DAN DOĞRULAMA GELMEDİ

Yeni Müsavat gazetesinin belirttiğine göre Flightradar uygulamasında uçağın Moskova'dan Bakü'ye uçtuğu görüldü. İddiaya göre Witkoff'un uçağı Bakü saatiyle 05.30'da Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Stephen Whitkoff'un bu uçuşta olup olmadığı konusunda resmi bir doğrulama ise henüz yapılmadı.