PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un uçağı Bakü’ye mi indi? Moskova’daki barış görüşmesinden sonra flaş iddia

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’daki barış görüşmesinin ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gittiği iddia edildi. Azerbaycan basını Flightradar uygulamasında Witkoff’un uçağının Bakü saatiyle 05.30'da Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indiğini iddia etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 10:47
Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un uçağı Bakü’ye mi indi? Moskova’daki barış görüşmesinden sonra flaş iddia

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Stephen Whitkoff'u taşıdığı düşünülen uçağın Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrıldığı ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gittiği iddia edildi.

MOSKOVA'DA ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Gazze ve Ukrayna ateşkes görüşmelerinde bulunan Trump'ın elçisi son olarak dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD temsilcilerinin bu hafta Ukrayna'da kabul edilen 30 günlük ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini ve Washington'ın Moskova'dan olumlu yanıt almasını umduğunu söylemişti. Witkoff Moskova'da ateşkes görüşmelerine katıldı.

Ukraynada sıcak saatler! Kritik bölge Rusyaya geçti | Putinden şartlı ateşkes açıklamasıUkraynada sıcak saatler! Kritik bölge Rusyaya geçti | Putinden şartlı ateşkes açıklaması

MOSKOVA'DAN AYRILDI BAKÜ'YE İNDİ

Azerbacan basınına göre Witkoff'un uçağı Moskova saatiyle 01.54'te havalimanından havalandı ve güneye doğru yöneldi. Güzergahla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Azerbaycan basınının iddiasına göre uçak Bakü'ye doğru uçtu.

ABD ve Rus heyetleri ikili ilişkiler ve Ukrayna konularını görüşmek üzere Riyad'da toplandı, 18.02.2025, AAABD ve Rus heyetleri ikili ilişkiler ve Ukrayna konularını görüşmek üzere Riyad'da toplandı, 18.02.2025, AA

AZERBAYCAN'DAN DOĞRULAMA GELMEDİ

Yeni Müsavat gazetesinin belirttiğine göre Flightradar uygulamasında uçağın Moskova'dan Bakü'ye uçtuğu görüldü. İddiaya göre Witkoff'un uçağı Bakü saatiyle 05.30'da Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Stephen Whitkoff'un bu uçuşta olup olmadığı konusunda resmi bir doğrulama ise henüz yapılmadı.

Gazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve WitkoffGazze’den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump’ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff
Gazze'den sonra şimdi de Kiev masasında! Trump'ın emlak kralı! Kim bu Steve Witkoff

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan: Kayıtlar sınavsız yapıldı
Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?
Türk Telekom
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Kara leke
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
Beyhan Benardete’nin mektubu ortaya çıktı! Af dileyip helallik istemiş! 60 milyonluk malikanede acı son
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...