SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’den Netanyahu’ya tepki: Kontrolden çıktı ülkeyi satıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Tel Aviv’den tepki yağıyor. Muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan Netanyahu'yu siyasi bekası uğruna ülkenin "güvenliğini satmakla" suçladı. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin lideri Yair Lapid ise Netanyahu’nun “kontrolden çıktığını” söyledi.

Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 09:18
İsrail’den Netanyahu’ya tepki: Kontrolden çıktı ülkeyi satıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tel Aviv'de de tepki görmeye devam ediyor. Muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu siyasi bekası uğruna ülkenin "güvenliğini satmakla" suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Reutersİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Reuters

NETANYAHU'YA MUHALEFETTEN TEPKİ

Golan, X platformundan yaptığı açıklamada, "Netanyahu, kendi siyasi bekası için İsrail'in güvenliğini satan kişidir. Kendi kişisel çıkarlarına değil de devlete hizmet eden herkesi düşman görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Nadav Argaman ile mevcut Direktör Ronen Bar'ın devletin sadık hizmetkarları ve cesur olduklarını, hayatlarını ülkelerinin güvenliğine adadıklarını belirten Golan, "Netanyahu'nun onlara yönelik saldırısı, devletin muhafızlarını sindirmek ve kendisine karşı gelmeye cesaret eden herkesi caydırmak için çaresiz bir girişimden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Yair Golan, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüYair Golan, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI"

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisinin lideri Yair Lapid de X'teki açıklamasında Netanyahu'nun Şin Bet Direktörü'ne yönelik ifadelerini "tamamen kontrolden çıkma" olarak nitelendirdi.

Yair Lapid, Takvim Fotoğraf ArşiviYair Lapid, Takvim Fotoğraf Arşivi

"PARANOYAK YANILSAMA"

Lapid, Netanyahu'nun açıklamasının, İsrail vatandaşlarının güvenliğini koruyan bir kurum için ciddi tehdit oluşturan paranoyak yanılsama olduğunu ifade etti.

İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir de X'ten yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu haklı, Ronen Bar bir dakika daha görevde kalamaz. Görevden alınması lazım." görüşünü paylaştı.

Netanyahu, son günlerde Bar'ın öncülüğünde medyanın yönlendirmesiyle kapsamlı şantaj kampanyası yürütüldüğünü öne sürmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan: Kayıtlar sınavsız yapıldı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Türk Telekom
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
Avrupa Ligi’ne penaltılarla veda! Rangers - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
Beyhan Benardete’nin mektubu ortaya çıktı! Af dileyip helallik istemiş! 60 milyonluk malikanede acı son
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...