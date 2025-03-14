PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Moskova – Riyad hattında kritik temas! Putin ile Veliaht Prens Selman’dan telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhamed bin Selman telefon görüşmesi yaptı. Kremlin tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada iki liderin OPEC+ çerçevesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğine ilişkin güncel konuları ele aldığı bildirildi.

Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 11:27
Moskova – Riyad hattında kritik temas! Putin ile Veliaht Prens Selman’dan telefon görüşmesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhamed bin Selman telefonda görüştü.

PUTİN İLE SELMAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Putin ile Selman'ın telefon görüşmesinde OPEC+ anlaşmaları ve Ukrayna müzakerelerini ele aldıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

KREMLİN DUYURDU

Kremlin tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Liderler OPEC+ çerçevesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğine ilişkin güncel konuları ele aldılar. Küresel petrol piyasasının istikrarının sağlanması ve hem petrol üreticileri hem de petrol tüketicilerinin yararına arz ve talep arasındaki dengenin korunması için bu eşsiz çerçevenin önemini vurguladılar. Hem Rusya'nın hem de Suudi Arabistan'ın OPEC+ çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusundaki kararlılıklarına özel vurgu yapıldı." İfadelerine yer verildi.

Kremlin'in açıklamasında ayrıca Putin-Selman görüşmesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı.

Muhammed bin Selman, gerçekleştirilen son uluslararası temaslarla ilgili olarak, Ukrayna krizinin çözülmesinin önemini vurguladı ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaya devam etme isteğini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı ise Suudi Arabistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti ve özellikle 18 Şubat'ta Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler için elverişli bir ortam yarattıkları için Suudi tarafına teşekkür etti.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan: Kayıtlar sınavsız yapıldı
Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?
Türk Telekom
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Spor yazarları Rangers - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Kara leke
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
Beyhan Benardete’nin mektubu ortaya çıktı! Af dileyip helallik istemiş! 60 milyonluk malikanede acı son
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...