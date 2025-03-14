Moskova – Riyad hattında kritik temas! Putin ile Veliaht Prens Selman’dan telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhamed bin Selman telefonda görüştü.

PUTİN İLE SELMAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Putin ile Selman'ın telefon görüşmesinde OPEC+ anlaşmaları ve Ukrayna müzakerelerini ele aldıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

KREMLİN DUYURDU

Kremlin tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Liderler OPEC+ çerçevesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğine ilişkin güncel konuları ele aldılar. Küresel petrol piyasasının istikrarının sağlanması ve hem petrol üreticileri hem de petrol tüketicilerinin yararına arz ve talep arasındaki dengenin korunması için bu eşsiz çerçevenin önemini vurguladılar. Hem Rusya'nın hem de Suudi Arabistan'ın OPEC+ çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusundaki kararlılıklarına özel vurgu yapıldı." İfadelerine yer verildi.

Kremlin'in açıklamasında ayrıca Putin-Selman görüşmesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı.

Muhammed bin Selman, gerçekleştirilen son uluslararası temaslarla ilgili olarak, Ukrayna krizinin çözülmesinin önemini vurguladı ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaya devam etme isteğini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı ise Suudi Arabistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti ve özellikle 18 Şubat'ta Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler için elverişli bir ortam yarattıkları için Suudi tarafına teşekkür etti.